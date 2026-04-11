Приїхав на Великдень додому: на Сумщині хлопець підірвався на міні

Хлопець на мотоциклі натрапив на вибуховий пристрій / © Associated Press

Поблизу прикордонного села у Хутір-Михайлівській громаді 17-річний хлопець на мотоциклі наїхав на вибуховий пристрій.

Про це повідомили в ОВА Сумської області.

Хлопця у важкому стані доправили до лікарні.

«Дитина, яку раніше евакуювали з громади, приїхала туди на Великдень», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Сумщині 13-річний хлопець підірвався на міні. Інцидент стався, коли дитина зі своїм другом гуляла біля яру і штовхнула ногою невідомий предмет, після чого стався вибух.