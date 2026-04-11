Приїхав на Великдень додому: на Сумщині хлопець підірвався на міні
17-річний хлопець отримав травми — його доправили до лікарні.
Поблизу прикордонного села у Хутір-Михайлівській громаді 17-річний хлопець на мотоциклі наїхав на вибуховий пристрій.
Про це повідомили в ОВА Сумської області.
Хлопця у важкому стані доправили до лікарні.
«Дитина, яку раніше евакуювали з громади, приїхала туди на Великдень», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на Сумщині 13-річний хлопець підірвався на міні. Інцидент стався, коли дитина зі своїм другом гуляла біля яру і штовхнула ногою невідомий предмет, після чого стався вибух.