В’ячеслав Ремесло / © oboz.ua

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Одним із двадцяти загиблих під час російської атаки 4 квітня по житловому кварталу у Кривому Розі став 32-річний В’ячеслав Ремесло. Балістична ракета з касетним боєприпасом влучила неподалік дитячого майданчика, коли він саме повертався додому після зустрічі з друзями.

Про це розповідає OBOZ.UA.

В’ячеслав родом із села Миколо-Гулак на Миколаївщині. Після школи вступив до педагогічного університету у Кривому Розі, де здобув освіту вчителя. Останні понад десять років жив у місті, цікавився ІТ-сферою, мав хобі — паяння техніки. Друзі називають його життєрадісним, щирим і добрим.

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“Він був дуже гарною людиною. Добрий, ніколи нікого не скривдить. Веселий, навіть смішний, просто душа компанії… У нього були свої цілі та мрії в житті”, — розповіла знайома Ірина.

Того вечора В’ячеслав перебував у друзів на Ювілейній, а згодом сів до своєї автівки, щоб повертатися додому. Саме в цей момент РФ завдала удару.

“Сюди на Ювілейну приїхав до друзів, поспілкувався з ними, сів у машину і збирався їхати додому. В цей час РФ ударила балістикою, і він загинув”, — каже його друг.

На відео, знятому очевидцями, видно, як автівка В’ячеслава врізалася у стовп. Друзі намагалися врятувати його, доправили до лікарні, проте травми були несумісні з життям.

“Ми щойно попрощалися з ним, і досі не можу отямитися та повірити, що його вже немає”, — сказав друг загиблого.

Поховають В’ячеслава у вівторок, 8 квітня, в його рідному селі на Миколаївщині.

Раніше у Кривому Розі попрощалися з 15-річними Данилом Нікітським і Аліною Куценко, які загинули внаслідок кривавої атаки РФ.