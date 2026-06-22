Приїхав з фронту у відпустку і загинув вдома: поранений під час обстрілу Полтави чоловік виявився військовим

Двір будинку, де проживав воїн, який помер у лікарні / © Суспільне

Реклама

Чоловік, який помер у лікарні від поранень після російського обстрілу Полтави 20 червня, був військовослужбовцем. Він приїхав із фронту у двотижневу відпустку.

Про це повідомила сестра воїна Наталія Свирида у коментарі «Суспільному».

За словами сестри, Сергій захищав Україну близько року. Приїхав додому у Полтаву із Харківського напрямку. Коли стався обстріл, родина була вдома. Сергій отримав поранення і його забрали медики «швидкої».

Реклама

«Це єдина людина кровна, яка залишилася в мене. Нема ні батьків, нікого на цей момент. Я ніколи не думала, що так закінчиться ця відпустка. Але я його люблю, він про це знає, напевно. Це людина-сонце», — розповіла полтавка.

19 червня Сергій відсвяткував день народження. Про смерть брата Наталії повідомили зранку 21 червня.

Тіло другого загиблого дістали з-під завалів. Про це повідомляв начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

Обстріл Полтави 20 червня 2026

Увечері 20 червня у Полтаві пролунала серія гучних вибухів. Перші було чутно близько 20:10. Їх було щонайменше три. У цей час у Полтавському районі тривала повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ двічі повідомляли про швидкісні цілі на Полтаву.

Реклама

За даними начальника Полтавської ОВА Віталія Дяківнича, станом на ранок 21 червня було відомо про 14 поранених, серед них шестеро дітей. Четверо неповнолітніх перебувають у лікарнях із різними ступенями поранень. влучання припало на території двох підприємств. Загинуло двоє людей.

Як повідомили у Полтавській обласній прокуратурі, армія РФ здійснила обстріл двома балістичними ракетами, попередньо це «Іскандер-М». Щодо цього триває досудове розслідування за статтею про вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей.

Новини партнерів