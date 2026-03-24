Прийшли у пологовий відвідати маму: у Франківську загинув нацгвардієць з донькою
Унаслідок російського удару по Івано-Франківську 24 березня загинув військовослужбовець Нацгвардії та його неповнолітня донька.
В результаті удару по Івано-Франківську сьогодні, 24 березня, загинув військовий Нацгвардії з неповнолітньою донькою.
Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків.
«На жаль, внаслідок ворожої атаки 2 людей загинуло. Серед них нацгвардієць, в якого народила дружина в пологовому декілька днів тому», — сказав міський голова.
Згодом він уточнив, що разом з нацгвардійцем загинула його неповнолітня донька.
«Загинув нацгвардієць та його донька. У чоловіка нещодавно народилася дитина в пологому будинку», — зазначив мер.
За інформацією «Суспільного», нацгвардієць з неповнолітньою донькою відвідували перинатальний центр, у якому днями його дружина народила дитину.
Водночас, Марцінків наголосив, що завдяки тому, що медперсонал спустив всіх породіль і немовлят в укриття, у самому пологовому немає жертв.
Нагадаємо, що внаслідок російського удару 24 березня по центральній частині Івано-Франківська загинули двоє людей. Ще четверо громадян дістали поранення, серед яких 6-річна дитина. В Івано-Франківську внаслідок атаки пошкоджено пологовий будинок — вибухова хвиля вибила вікна.
Раніше повідомлялося, що сьогодні вдень Росія завдала масованого удару по низці обласних центрів заходу та центру країни — Львову, Івано-Франківську, Тернополю, Вінниці, Житомиру.