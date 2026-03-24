Прийшли у пологовий відвідати маму: у Франківську загинув нацгвардієць з донькою

У Франківську загинув нацгвардієць з донькою, який прийшов у пологовий до дружини

В результаті удару по Івано-Франківську сьогодні, 24 березня, загинув військовий Нацгвардії з неповнолітньою донькою.

Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків.

«На жаль, внаслідок ворожої атаки 2 людей загинуло. Серед них нацгвардієць, в якого народила дружина в пологовому декілька днів тому», — сказав міський голова.

Згодом він уточнив, що разом з нацгвардійцем загинула його неповнолітня донька.

«Загинув нацгвардієць та його донька. У чоловіка нещодавно народилася дитина в пологому будинку», — зазначив мер.

За інформацією «Суспільного», нацгвардієць з неповнолітньою донькою відвідували перинатальний центр, у якому днями його дружина народила дитину.

Водночас, Марцінків наголосив, що завдяки тому, що медперсонал спустив всіх породіль і немовлят в укриття, у самому пологовому немає жертв.

Нагадаємо, що внаслідок російського удару 24 березня по центральній частині Івано-Франківська загинули двоє людей. Ще четверо громадян дістали поранення, серед яких 6-річна дитина. В Івано-Франківську внаслідок атаки пошкоджено пологовий будинок — вибухова хвиля вибила вікна.

Раніше повідомлялося, що сьогодні вдень Росія завдала масованого удару по низці обласних центрів заходу та центру країни — Львову, Івано-Франківську, Тернополю, Вінниці, Житомиру.