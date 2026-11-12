Суд зобов’язав звільнити мобілізованого / © ТСН

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Військовозобов’язаний, який прийшов до ТЦК оформити відстрочку через догляд за батьком з інвалідністю II групи, але натомість був мобілізований до війська, домігся через суд звільнення зі служби. П’ятий апеляційний адміністративний суд постановив, що незаконні дії військкомату не можуть створювати правомірних наслідків, а захист прав людини має бути реальним, а не формальним.

Про деталі справи №420/41172/25 повідомляє «Судово-юридична газета».

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Як заявник на відстрочку опинився у військовій частині

У серпні 2025 року чоловік особисто звернувся до ТЦК та СП із заявою про відстрочку, надавши медичні документи та пенсійне посвідчення батька з безстроковою II групою інвалідності.

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Працівники ТЦК з’ясували, що в батька є ще один син та дочка, тому вирішили, що підстав для відстрочки немає. Чоловіка направили на ВЛК, визнали придатним і відправили до навчального центру військової частини. Проте, як з’ясувалося згодом у суді, комісія ТЦК так і не ухвалила офіційного рішення про відмову у відстрочці за процедурою (Порядок №560) — попри дві вимоги суду, військкомат не зміг надати жодних доказів розгляду заяви.

Пастка «незворотності мобілізації»

У грудні 2025 року мобілізований звернувся до Одеського окружного адміністративного суду. Суд першої інстанції визнав дії ТЦК протиправними: доки комісія не розглянула заяву про відстрочку, чоловік не підлягав призову.

Водночас суд відмовився зобов’язати військову частину звільнити позивача, пославшись на практику Верховного Суду (справа №160/2592/23) про те, що процедура призову вже відбулася і є «незворотною». Виникла абсурдна ситуація: мобілізацію визнали незаконною, але чоловік мав продовжувати службу.

Поворотне рішення апеляції

Чоловік оскаржив це рішення, і П’ятий апеляційний адміністративний суд став на його бік, навівши кілька ключових аргументів:

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Порушення було фундаментальним

ТЦК взагалі не мав права запускати процедуру призову до ухвалення рішення щодо відстрочки.

Справа не підпадає під «незворотність»

Апеляція пояснила, що попередня практика Верховного Суду стосувалася військового, який оскаржив непроходження ВЛК майже через рік після призову. Тут же мобілізація відбулася всупереч прямій забороні призивати особу до розгляду її заяви на відстрочку.

Стаття 26 не заважає

Хоча закон прямо не називає «незаконну мобілізацію» підставою для звільнення, ця норма регулює звільнення тих, кого призвали законно.

Правовий принцип

Суд застосував принцип ex iniuria ius non oritur («із протиправного діяння не виникає право»), наголосивши, що без реального звільнення визнання дій ТЦК незаконними не відновлює права людини.

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Що постановив суд

Апеляційний суд скасував рішення першої інстанції в частині відмови у звільненні та зобов’язав військову частину видати наказ про звільнення чоловіка з військової служби і виключити його зі списків особового складу.

Постанова вже набрала законної сили. Примітно, що суд навіть не вирішував, чи мав чоловік право на відстрочку по суті — вирішальним стало саме грубе порушення процедури з боку ТЦК.

Нагадаємо, чоловік, який виховує дитину з інвалідністю, намагався оформити відстрочку від мобілізації через ЦНАП, однак не встиг отримати відповідне підтвердження. Наступного дня його забрали до ТЦК і мобілізували.

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