Призначено додаткові поїзди до Карпат: розклад руху
Для пасажирів, які планують подорож далі у гори — до Микуличина, Татарова та Ворохти — на станції Яремче організовано зручні пересадки.
У зв’язку зі зростанням пасажиропотоку наприкінці березня та на початку квітня «Укрзалізниця» призначила 4 додаткові поїзди на пікові дати та продовжила один з рейсів далекого сполучення до станції Яремче в Карпатах.
Про це повідомили у пресслужбі залізничної компанії.
Від 2 квітня поїзд №207/208—177/178 «Київ — Івано-Франківськ» буде слідувати до станції Яремче.
З Києва відправлення о 22:00, прибуття до Яремче о 08:30.
З Яремче відправлення о 09:00, прибуття до Києва о 19:54.
Поїзд курсуватиме щоденно, окрім 5, 6, 7, 20, 21 та 22 квітня у зв’язку з проведенням колійних робіт.
Як повідомили в «Укрзалізниці», для пасажирів, які планують подорож далі у гори — до Микуличина, Татарова та Ворохти — організовано зручні пересадки.
Для цього призначено курсування регіонального поїзда №812/811 «Яремче — Ворохта», розклад якого узгоджений по станції Яремче з поїздом №177/178—208/207 «Київ — Яремче». Це дозволятиме здійснити зручну пересадку на станції Яремче в обидва напрямки.
Відправлення з Яремче о 08:50, прибуття до Ворохти о 09:24. Зворотно з Ворохти о 07:32, прибуття до Яремче о 08:10.
Поїзди курсуватимуть з 3 по 5, з 9 по 12, 19, з 27 по 29 квітня.
«На маршрутах будуть сучасні та комфортні дизель-поїзди серії ДПКр, які вже так полюбились нашим пасажирам в гірській місцевості», — повідомили в «Укрзалізниці».
Додаткові рейси від «Укрзалізниці»
Наприкінці березня курсуватимуть 4 додаткові рейси.
29 березня курсуватимуть:
поїзд №220/219 «Київ — Дніпро» з відправленням з Києва та Дніпра;
поїзд №289/290 «Київ — Львів» з відправленням з Києва та Львова;
поїзд №168/167 «Львів — Одеса».
30 та 31 березня курсуватиме поїзд №243/244 «Київ — Львів» з відправленням з Києва та Львова.
У складі додаткових поїздів — спальні вагони, адаптовані для перевезення пасажирів у форматі сидячих місць.
«Під час вибору квитків зверніть увагу, що непарні місця розташовані біля вікна, а парні місця розташовані ближче до проходу», — уточнили в «Укрзалізниці».
Нагадаємо, через російські атаки на пасажирські поїзди «Укрзалізниця» запроваджує жорсткі протоколи безпеки із завчасною зупинкою потягів та правилами евакуації.