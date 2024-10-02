Псевдоактивісту Остапу Стахіву обрали запобіжний захід

Запобіжний захід Стахіву обрали не з першої спроби.

Галицький районний суд Львова обрав запобіжний захід львівському псевдоактивісту Остапу Стахіву.

Про це повідомляє "Суспільне" з зали суду.

Стало відомо, що Стахова триматимуть під вартою 60 діб без права на заставу.

Обрати запобіжний захід вдалося аж з п'ятої спроби.

"До цього він двічі не зʼявлявся на засідання через виклик на слідчі дії в іншому кримінальному провадженні, а потім подавав клопотання про відвід судді та прокурора", - йдеться в повідомленні.

Арешт Стахова - що відомо

У середу, 25 вересня, правоохоронці провели обшуки у 39-річного львівського блогера Остапа Стахіва, який раніше зажив скандальної слави як антивакцинатор та противник мобілізації.

Поліція повідомила псевдоактивісту про підозру у шахрайстві.

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