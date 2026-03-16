Псевдоактивісти, що зривали мобілізацію, прийнялися атакувати прозорий бізнес, – директор Інституту світової політики

Про це він написав у своєму блозі.

За словами Магди, мішенню подібних кампаній дедалі частіше стає прозорий бізнес, який працює легально та перебуває у публічному полі. Такі атаки можуть супроводжуватися інформаційними вкидами, масовими зверненнями до державних органів та створенням хвилі публічного тиску.

Як приклад політолог навів ситуацію навколо аптечної галузі. Зокрема, громадська організація «Нон-Стоп Україна» заявила про направлення скарг до понад 50 державних органів із вимогою провести комплексні перевірки фінансової діяльності аптечних мереж. Скарги також стосуються окремих фармацевтичних виробників та Державної служби з лікарських засобів.

На думку Магди, подібна практика створює значне навантаження на державні інституції та може формувати негативний образ цілої галузі.

«Використовуючи подібний арсенал, можна “громадським напалмом” випалити такий важливий елемент демократичного суспільства як презумпція невинуватості», – зазначив він.

Політолог також нагадав, що аптечна галузь уже пережила кілька серйозних ударів протягом останнього року – від законодавчих ініціатив до російських ракетних і дронових атак на склади великих аптечних мереж.

За його словами, нинішні інформаційні кампанії можуть мати наслідком демонізацію всієї галузі, яка є стратегічно важливою для забезпечення населення ліками в умовах війни.

Крім того, Магда стверджує, що представники цієї ж мережі псевдоактивістів раніше поширювали у Telegram поради щодо уникнення отримання повісток та взаємодії з представниками територіальних центрів комплектування.

На думку політолога, подібні дії можуть використовуватися для розхитування ситуації в суспільстві та створення додаткового тиску на державні інституції і бізнес під час війни.

Він наголосив, що відповіді на питання про можливих замовників подібних кампаній та їхню мету мають дати українські правоохоронні органи та спецслужби.