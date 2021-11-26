Псевдолікар ошукав на 100 тисяч гривень двох жінок у Хмельницькій області

Псевдолікар ошукав на 100 тисяч гривень двох жінок у Хмельницькій області

Шахрай видав себе за лікаря і повідомив пенсіонеркам, що їхні онуки потрапили в ДТП і потребують термінового дорогого лікування.

У Хмельницькій області псевдолікар, який ошукав мешканок міста Старокостянтинів та селища Антоніни, відповість за свої вчинки у суді. Прокурори вже скерували до суду обвинувальний акт щодо чоловіка за фактом шахрайства.

Як розповіли в Хмельницькій обласній прокуратурі, у вересні 2021 року раніше судимий мешканець Маріуполя Донецької області ошукав 85-річну мешканку м. Старокостянтинів, а у жовтні – 81-річну жительку селища Антоніни Хмельницького району.

В обох випадках розгублені неправдивою інформацією про ДТП та про необхідність невідкладної дороговартісної меддопомоги онукам жінки віддали псевдолікарю усі свої збереження – 103 тис грн.

За даними слідства, зловмисник діяв разом зі спільником. Його особу зараз намагаються встановити правоохоронці.

Чоловіка, який видавав себе за лікаря і видурив у пенсіонерок гроші, обвинувачують у шахрайстві вчиненому повторно та за попередньою групою осіб (ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, схожий випадок стався у Києві. Там затримали шахрая, який за схемою "ваш родич в лікарні" ошукав пенсіонерів на 100 тис. гривень.

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