Псевдовійськові-ухилянти намагалися втекти до Молдови: чим усе закінчилося

Прикордонники спіймали хитрих ухилянтів, які переодягнулися у військових і намагалися втекти з країни.

Українські прикордонники впіймали ухилянтів, які прикинулися військовими і намагалися втекти з країни до Молдови.

Про це повідомляє Держприкордонслужба України.

За інформацією ДПСУ, прикордонники зупинили автомобіль з порушниками на трасі Одеса-Рені. Водій намагався підвезти до Молдови двох чоловіків, які переодяглися у військову форму, щоб збити правоохоронців з пантелику.

За такі "послуги" кожен мав заплатити водієві від 5 до 6 тисяч доларів.

На порушників склали адмінпротоколи. Щодо водія направлено повідомлення до поліції про виявлення ознак кримінального злочину.

Нагадаємо, раніше у Нацполіції пояснили, що ухилянт - це військовозобов'язаний, який ухилився від повістки для звірення військово-облікових даних та той, хто уникнув відправлення до армії. За це йому загрожує або адміністративна, або кримінальна відповідальність.

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