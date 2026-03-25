Псевдозбори на лікування: скандальний Гусаков повернувся до України, що на нього чекає

Львів’янин Назарій Гусаков, який робив псевдозбори коштів на лікування СМА / © Facebook Назарія Гусакова

Львів’янин Назарій Гусаков, якого підозрюють у привласненні 2 млн грн під виглядом збору на лікування СМА, повернувся з Італії. Чоловікові змінили підозру і готуються обрати запобіжний захід.

Про це повідомив генпрокурор України Руслан Кравченко.

«Підозрюваний у шахрайському зборі коштів нібито на лікування СМА повернувся в Україну після перебування в Італії, де проходив лікування», — написав Кравченко, не назвавши імені чоловіка, однак з контексту зрозуміло, що йдеться саме про Гусакова.

Гусакову змінили підозру — нові подробиці

Чоловіку оголосили про зміну підозри. Хоча правова кваліфікація справи залишилася незмінною, під час розслідування значно зросла кількість постраждалих — від 34 до 96 осіб. Також збільшився і розмір збитків: від 1,3 млн грн до 2 млн грн.

За версією слідства, підозрюваний організував у соцмережах і Telegram-каналах збір коштів, заявляючи про нібито термінову потребу в дорогому препараті для лікування СМА. Водночас, як повідомили у Львівській міській раді, ще від червня 2024 року він отримував цей препарат безкоштовно за кошти міського бюджету.

Для залучення донатів через PayPal і BuyMeACoffee використовувалася підтримка відомих медійних осіб та інфлюенсерів.

Слідство вважає, що частина зібраних грошей могла витрачатися не за призначенням — зокрема на азартні ігри, криптовалютні інвестиції та особисті потреби.

Запобіжний захід для Гусакова

Під час обшуків за місцем проживання Гусакова вилучили мобільний телефон і флеш-накопичувачі, які зараз додатково досліджуються.

Наразі до суду подано клопотання про обрання для чоловіка запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Передбачається, що підозрюваному дозволять залишати житло лише для отримання медичної допомоги або під час повітряної тривоги, щоб дістатися укриття.

Фінансові махінації Гусакова — що відомо

Нагадаємо, влітку 2025 року журналісти отримали докази фінансових махінацій Гусакова. Так, 2021 року на його рахунок масово надходили однотипні перекази по приблизно 25 тис. грн від іноземних «дропів» для обходу фінмоніторингу. Отримані мільйони виводилися через гральні платформи та термінали, зокрема LeoGaming, IBOX та «Лотереї P10», які фігурують у справах про відмивання мільярдів. Схема працювала за класичним принципом: отримання коштів через підставних осіб, конвертація та виведення у готівку або офшори.

Згодом того ж місяця Кравченко анонсував, що Гусакову найближчими днями заочно повідомлять про підозру.

Чоловіка звинуватили у відсутності звітності за зібрані на лікування кошти та можливому шахрайстві, хоча сам він провину заперечував. Попри обіцянки надати фінансовий звіт після отримання безкоштовних ліків від виробника, Гусаков виїхав з України.