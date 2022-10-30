Пшениця-вбивця, від якої тонуть адмірали РФ: Зеленський потролив Росію через блокування портів

Президент наголосив, що Росія – це єдиний винуватець того, що люди в Ефіопії, Ємені чи Сомалі залишаються без продовольства.
Росія ставить світ на межу жорсткої продовольчої кризи через чергове блокування роботи експортної зернової ініціативи.
Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні увечері, 30 жовтня.
РФ шантажує світ голодом
Зеленський повідомив, що у порту Чорноморськ уже завантажене чергове судно, яке зафрахтоване Продовольчою програмою ООН. На борту корабля – 40 тисяч тонн пшениці для Ефіопії. Ця країна, переживає надзвичайно болісну ситуацію з їжею і перебуває на межі голоду.
"Це проблема не тільки про зростання цін на продукти, а й про фізичну нестачу їжі", – зазначив він.
За словами президента, українська сторона готова випустити це судно в море, як і всі інші, що вийшли з портів Одеси за час роботи експортної зернової ініціативи.
Тролінг від президента
"Але і цей балкер із пшеницею для Продовольчої програми ООН, і інші судна з агропродукцією змушені чекати, бо Росія шантажує світ голодом.
Що світ почув? Що нібито хтось із зерновоза запускає дрони... Спочатку вони говорили про "бойових птахів", потім – про "бойових комах", тепер – "бойове зерно"... Пшениця-вбивця, від якої тонуть російські адмірали. Ну що можна сказати? Реально – хворі люди. Але ці хворі люди знову ставлять світ на межу жорсткої продовольчої кризи", – каже Зеленський.
"Відповідь усім, хто за переговори з Росією"
Президент наголосив, що Росія – це єдиний винуватець того, що продукти харчування зараз дорожчатимуть для людей на величезному просторі від Західної Африки до Східної Азії. Саме через дії РФ люди, зокрема, в Ефіопії, Ємені чи Сомалі залишаються із катастрофічним дефіцитом продовольства.
"Звичайно, партнери намагаються переконати державу-терориста трохи збавити оберти в шантажі. Але чи реалістично це? Поки що факти вказують на те, що керівництво Росії більше зацікавлене у загостренні продовольчої кризи, ніж у виконанні підписаних документів. І це, до речі, відповідь усім тим, хто каже про переговори з Росією", – говорить глава держави.
За його словами, Росія не хоче жодних справжніх угод. Тому 218 суден очікують можливості везти продовольство за експортними контрактами або зайти в українські порти.
"Тиждень за тижнем Росія гальмувала зерновий коридор попри свої ж обіцянки партнерам і тепер заблокувала його повністю. Україна зі свого боку зробить усе, щоб експортна зернова ініціатива працювала й надалі", – підсумував Зеленський.
РФ знову зриває "зернову ініціативу"
У суботу, 29 жовтня, Росія заявила, що зупиняє дію "зернової угоди" після вибухів у тимчасово окупованому Севастополі.
В ООН заявили, що ведуть переговори із російськими офіційними особами з приводу "зернового коридору".
Міністр сільського господарства РФ Дмитро Патрушев, якого називають потенційним наступником Путіна заявив, що Росія готова замінити українське зерно на світовому ринку "власним".
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що РФ під "своїм" зерном має на увазі врожай, вкрадений в українських фермерів на окупованих територіях.
Водночас, Financial Times оприлюднило розслідування про те, як росіяни незаконно продають українське зерно за кордон.