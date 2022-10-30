Пшениця-вбивця, від якої тонуть адмірали РФ: Зеленський потролив Росію через блокування портів

Президент наголосив, що Росія – це єдиний винуватець того, що люди в Ефіопії, Ємені чи Сомалі залишаються без продовольства.

Росія ставить світ на межу жорсткої продовольчої кризи через чергове блокування роботи експортної зернової ініціативи.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні увечері, 30 жовтня.

РФ шантажує світ голодом

Зеленський повідомив, що у порту Чорноморськ уже завантажене чергове судно, яке зафрахтоване Продовольчою програмою ООН. На борту корабля – 40 тисяч тонн пшениці для Ефіопії. Ця країна, переживає надзвичайно болісну ситуацію з їжею і перебуває на межі голоду.

"Це проблема не тільки про зростання цін на продукти, а й про фізичну нестачу їжі", – зазначив він.

За словами президента, українська сторона готова випустити це судно в море, як і всі інші, що вийшли з портів Одеси за час роботи експортної зернової ініціативи.

Тролінг від президента

"Але і цей балкер із пшеницею для Продовольчої програми ООН, і інші судна з агропродукцією змушені чекати, бо Росія шантажує світ голодом.

Що світ почув? Що нібито хтось із зерновоза запускає дрони... Спочатку вони говорили про "бойових птахів", потім – про "бойових комах", тепер – "бойове зерно"... Пшениця-вбивця, від якої тонуть російські адмірали. Ну що можна сказати? Реально – хворі люди. Але ці хворі люди знову ставлять світ на межу жорсткої продовольчої кризи", – каже Зеленський.

"Відповідь усім, хто за переговори з Росією"

Президент наголосив, що Росія – це єдиний винуватець того, що продукти харчування зараз дорожчатимуть для людей на величезному просторі від Західної Африки до Східної Азії. Саме через дії РФ люди, зокрема, в Ефіопії, Ємені чи Сомалі залишаються із катастрофічним дефіцитом продовольства.

"Звичайно, партнери намагаються переконати державу-терориста трохи збавити оберти в шантажі. Але чи реалістично це? Поки що факти вказують на те, що керівництво Росії більше зацікавлене у загостренні продовольчої кризи, ніж у виконанні підписаних документів. І це, до речі, відповідь усім тим, хто каже про переговори з Росією", – говорить глава держави.

За його словами, Росія не хоче жодних справжніх угод. Тому 218 суден очікують можливості везти продовольство за експортними контрактами або зайти в українські порти.

"Тиждень за тижнем Росія гальмувала зерновий коридор попри свої ж обіцянки партнерам і тепер заблокувала його повністю. Україна зі свого боку зробить усе, щоб експортна зернова ініціатива працювала й надалі", – підсумував Зеленський.