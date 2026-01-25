"Пшонка-стайл" не вмирає: депутат приховав мільйони і перетворив житло на царські хороми (фото)

Будинок закарпатського депутата / © Прокуратура Закарпатської області

Депутату Берегівської районної ради, що на Закарпатті, оголошено підозру у тому, що він не задекларував мільйони гривень. За отримані злочинним шляхом кошти він оздобив своє житло у знаменитому стилі помпезної розкоші, названому «Пшонка-стайл» за прізвищем ексгенпрокурора часів Януковича Віктора Пшонки.

Про це свідчать фотографії із вручення підозри, опубліковані прокуратурою Закарпатської області.

На опублікованих фото видно, що стіни та стеля цього житла вкриті розписами та ліпниною з позолотою, в інтер’єрі — помпезні, схожі на антикварні стільці, а в самому приміщенні є внутрішній балкон із позолоченими перилами.

За даними слідства, під час подання щорічної декларації за 2022 рік народний обранець умисно не вказав майно та доходи на загальну суму понад 8,3 млн гривень.

Зокрема, він приховав автомобіль Ford Mustang, який перебував у спільній власності подружжя, багатомільйонний дохід, а також фінансові операції з купівлі та продажу елітного Mercedes-Benz S-Class.

«Елітне авто він придбав у жовтні 2022 року за 3,75 млн грн, хоча його підтверджені доходи за понад 20 років підприємницької діяльності становили менше 227 тисяч гривень. Уже за кілька днів автомобіль був перепроданий, а кошти використані на власні потреби. Ці операції, як і сам дохід, у декларації не відображалися», — повідомили у прокуратурі.

Дії підозрюваного кваліфіковані як умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, а також легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 366-2 КК України).

