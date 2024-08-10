Психіатр пояснив, чому військові та цивільні стають залежними від небезпеки

Військові, звикнувши до постійного напруження на фронті, сприймають мирне життя як нудне та позбавлене яскравих емоцій, а повсякденні ситуації здаються їм недостатньо насиченими.

Про це інтерв'ю NV розповів Психіатр, доктор медичних наук, завідувач кафедри психіатрії, наркології та медичної психології Івано-Франківського медуніверситету Михайло Пустовойт.

"Це небезпечний захисний механізм, оскільки людина починає шукати ризиковані ситуації, щоб відчути себе живою. Небезпека стає необхідною, і людина може стати залежною від неї", - розповів він.

Психіатр пояснив, що повернення ветеранів з фронту може супроводжуватися складною залежністю. Після війни мирне життя може здаватися їм беззмістовним і порожнім, через що вони прагнуть якомога швидше повернутися на передову. Якщо це неможливо, у них може з'явитися ризикована поведінка, спрямована на пошук небезпечних ситуацій, щоб знову відчути напруження, яке було на фронті.

Він також зазначив, що цивільні люди адаптуються до постійної емоційної напруги, ізолюючи свій страх і відокремлюючи його від решти життя. Це може призводити до розщеплення емоційного життя та схильності до ризикованої поведінки, наприклад, ігнорування повітряних тривог або прагнення терміново здійснити свої мрії, відчуваючи, що життя не можна відкладати, адже «потім» може і не настати.

Нагадаємо, психіатр Ігор Дубінін розповідав, що після повернення військового з фронту його родичам важливо дати йому час для адаптації до нових умов.