"Психічна атака": офіцер розповів про незвичну тактику росіян під Авдіївкою

Окупанти намагаються давити зі всіх сторін в районі Авдіївки.

Ситуація навколо міста Авдіївки, яке штурмують російські загарбники, залишається стабільно неспокійною, але з різною інтенсивністю бойових дій.

Про це в етері Радіо Свобода розповів офіцер 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький.

Офіцер заявив, що окупанти намагаються атакувати Авдіївку "в лоб", і це виглядає як "психічна атака".

"На всіх напрямках вони давлять, роблять спроби захвату. Зараз вони ширшим клином ліворуч та праворуч штурмують. До того ж почали штурмувати прям в лоб саму Авдіївку. Виглядає як психічна атака", – сказав він.

Цехоцький заявив, що раніше подібних атак українські військові не спостерігали. Ситуація поблизу міста стабільно неспокійна.

На питання, чому окупанти діють саме таким чином, офіцер відповів: "Мабуть, через ідіотські політичні задачі та строки, які їм ставить їхнє командування".

Нагадаємо, раніше очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш заявив, що Російська окупаційна армія розпочала третю хвилю наступу на Авдіївку в Донецькій області.

Крім того, ми раніше інформували, що у ЗСУ показали, який зараз вигляд має Авдіївський коксохім.

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