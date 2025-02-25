Психічне здоров’я українців під загрозою: майже половина населення страждає через війну

За три роки повномасштабного вторгнення Росії в Україні зафіксовано 2254 напади на медичні заклади. 42 атаки сталися у 2025 році.

Майже половина українців має проблеми з психічним здоров’ям через війну.

Про це йдеться у звіті Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

Загалом 68% українців повідомили, що їхній стан здоров’я погіршився у порівнянні з періодом до повномасштабного вторгнення.

За даними ВООЗ, станом на жовтень 2024 року найпоширенішими серед українців були:

Проблеми із психічним здоров’ям – 46%.

Розлади психіки – 41%.

Неврологічні розлади – 39%.

Також у звіті зазначено, що 84% смертей в Україні спричинені неінфекційними захворюваннями.

Головними проблемами у лікуванні пацієнтів з неінфекційними хворобами є недоступність послуг та висока вартість ліків. Це особливо критично для людей з хронічними захворюваннями, які ризикують втратити можливість отримувати необхідну допомогу.

Війна також призвела до гострої нестачі лікарів-травматологів, фахівців з протезування та реабілітації. ВООЗ наголошує, що довготривала реабілітація поранених має ключове значення для фізичного та психологічного відновлення.

За даними ВООЗ, до середини 2024 року в Україні провели 100 тисяч ампутацій кінцівок. Однак через нестачу медичних спеціалістів реабілітація таких пацієнтів є складною.

“Гостра нестача фахівців ще більше загострила кризу. Одужання часто є питанням часу, але також може бути питанням можливостей”, – йдеться у звіті.

ВООЗ наголошує, що ситуація з психічним здоров’ям, реабілітацією поранених та доступом до медицини залишається критичною.

Нагадаємо, в Україні лютують грип і COVID-19. У 16 областях запроваджують обмеження. Ба більше, лікарі прогнозують, що до квітня в Україні вірус грипу переважатиме над коронавірусною інфекцією.

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