Психічне здоров’я українців під загрозою: майже половина населення страждає через війну

За три роки повномасштабного вторгнення Росії в Україні зафіксовано 2254 напади на медичні заклади. 42 атаки сталися у 2025 році.
Майже половина українців має проблеми з психічним здоров’ям через війну.
Про це йдеться у звіті Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).
Загалом 68% українців повідомили, що їхній стан здоров’я погіршився у порівнянні з періодом до повномасштабного вторгнення.
За даними ВООЗ, станом на жовтень 2024 року найпоширенішими серед українців були:
- Проблеми із психічним здоров’ям – 46%.
- Розлади психіки – 41%.
- Неврологічні розлади – 39%.
Також у звіті зазначено, що 84% смертей в Україні спричинені неінфекційними захворюваннями.
Головними проблемами у лікуванні пацієнтів з неінфекційними хворобами є недоступність послуг та висока вартість ліків. Це особливо критично для людей з хронічними захворюваннями, які ризикують втратити можливість отримувати необхідну допомогу.
Війна також призвела до гострої нестачі лікарів-травматологів, фахівців з протезування та реабілітації. ВООЗ наголошує, що довготривала реабілітація поранених має ключове значення для фізичного та психологічного відновлення.
За даними ВООЗ, до середини 2024 року в Україні провели 100 тисяч ампутацій кінцівок. Однак через нестачу медичних спеціалістів реабілітація таких пацієнтів є складною.
“Гостра нестача фахівців ще більше загострила кризу. Одужання часто є питанням часу, але також може бути питанням можливостей”, – йдеться у звіті.
ВООЗ наголошує, що ситуація з психічним здоров’ям, реабілітацією поранених та доступом до медицини залишається критичною.
Нагадаємо, в Україні лютують грип і COVID-19. У 16 областях запроваджують обмеження. Ба більше, лікарі прогнозують, що до квітня в Україні вірус грипу переважатиме над коронавірусною інфекцією.
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