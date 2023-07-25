Психологи розвінчали міф про посттравматичний стресовий розлад: що відомо

Із уражених ПТСР 70% можуть відновитися достатньо швидко протягом пів року.

Те, що всі українці після війни страждатимуть на посттравматичний стресовий розлад (далі – ПТСР), є міфом.

Про це розповіла головна лікарка Центру психічного здоров’я та реабілітації ветеранів "Лісова поляна" Ксенія Возніцина під час круглого столу в Military Media Center.

"Посттравматичний стресовий розлад – це розлад психіки, який діагностується психіатрами і має абсолютно чітку клінічну картину та чіткі критерії його визначення. Першим із таких критеріїв є наявність травматичної ситуації, яка загрожувала здоров’ю і життю. Тобто не може бути ПТСР від розлучення, втрати роботи чи знищення житла", — пояснює лікарка.

Ксенія Возніцина додала, що згідно із даними, які враховують досвід воєн у світі, ПТСР може розвинутися у 10%, максимум 20% військових після колосальної травматичної ситуації.

"Із уражених цим розладом 70% можуть відновитися достатньо швидко протягом пів року", - підсумувала лікарка.

Раніше фахівці надавали інформацію про те, як розпізнати та вилікувати ПТСР та допомогти дитині з посттравматичним стресовим розладом.

Читайте також: