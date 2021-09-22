Психоз, дезорієнтація, болі в голові: лікар розповів, у якому стані перебувають зараз хворі на коронавірус

Як розповідає лікар, стан більшості хворих важкий.

В Україні останні дні зросла кількість хворих на коронавірус, які потребують стаціонарного лікування. Чимало з них перебувають у медзакладах у важкому стані.

Про це розповів ТСН.ua головний інфекціоніст Львівщини, очільник Львівської обласної інфекційної лікарні Сергій Федоренко.

За його словами, у більшості хворих, які зараз лікуються у Львівській обласній інфекційній лікарні, тяжкий стан.

"Він зумовлений гострою дихальною недостатністю, ускладненнями у вигляді двобічних бронхопневмоній. У нас є два випадки плевритів, які розвинулись після коронавірусу. Є 5 хворих, у яких є значні ураження з боку центральної нервової системи. Це – дезорієнтація, болі в голові. В одного хворого розвинувся гострий психоз. Для його лікування ми навіть долучали лікарів-психіатрів", - розповідає Сергій Федоренко.

Він додає, що також є хворі, у яких є ускладнення через хронічні соматичні хвороби, зокрема, цукровий діабет, через що у таких пацієнтів відзначаються значні підйоми, коливання глюкози в крові.

"В одного хворого через це призвело до розвитку гіперглікемічної коми. Це було зумовлено і перебігом самого коронавірусу, і напевно дією ліків, які необхідно застосовувати для лікування COVID-19, але, на жаль, вони мають побічну дію у вигляді підвищеного рівня глюкози в крові. Штам "Дельта" дійсно є агресивнішим у порівнянні з тим перебігом, який був у хворих в 2020 році. Ним частіше заражаються при контакті із інфікованим. І у цьому є його відмінність від інших", - зазначив Федоренко.

Нагадаємо, що лікар-інфекціоніст Сергій Федоренко розповів про особливості перебігу COVID-штаму "Дельта" в Україні

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання