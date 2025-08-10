Птах-символ України все частіше з’являється у містах Фото: place-kyiv

Реклама

Боривітер, якого вважають символом України, дедалі частіше літає над дахами міських вулиць. Нещодавно цього хижака помітили у самому центрі Запоріжжя.

ПРо це йдеться у матеріалі telegraf.

За словами Василя Костюшина, орнітолога та завідувача відділу моніторингу й охорони тваринного світу Інституту зоології ім. Шмальгаузена НАН України, міське середовище для боривітра виявилося цілком придатним. Тут є і кормова база, і зручні місця для гніздування.

Реклама

Боривітер степовий / © Вікіпедія

«Для нього будівлі нагадують скелі, на яких він звик жити біля річок чи моря. Харчується не лише дрібними птахами, а й мишами. Голуби ж у місті — справжній делікатес», — пояснює фахівець.

Ще одна перевага міста — менше природних ворогів. Хоча інколи вважають, що кішки становлять загрозу для птахів, орнітолог наголошує: більшість домашніх котів на пернатих не полює.

Подібну міграцію демонструють і яструби, однак вони влаштовують гнізда на деревах, тож частіше селяться на околицях міст і сіл, а полювати залітають у міську зону.

Боривітер як символ України

У червні колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба поділився новим татуюванням — зображенням боривітра, створеного за мотивами легендарного панно Алли Горської 1967 року. Це мистецьке зображення птаха стало символом Маріуполя, але під час облоги у 2022 році було пошкоджене російськими обстрілами, і нині його подальша доля невідома.

Реклама

«Боривітер може зависати в повітрі, долаючи зустрічний вітер. Для мене він — символ незламності українців: нас можуть бити, але знищити неможливо», — зазначив Дмитро Кулеба.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ГЛЯНЬТЕ НА ЦІ ОЧЕНЯТА! Птах атакував ВОРОЖИЙ ДРОН і став ГЕРОЄМ ІНТЕРНЕТУ!

Нагадаємо, що скоро, 24 серпня, українці святкуватимуть День Незалежності країни. Ця дата залишається незмінною з часу прийняття Акту проголошення незалежності 1991 року та закріплена в українському законодавстві як офіційний символ державності.