ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
954
Час на прочитання
2 хв

Птах, який став символом України, змінює місця гніздування — орнітолог пояснив причину

Легендарний птах України все частіше з’являється на вулицях міст.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Птах, який став символом України, змінює місця гніздування — орнітолог пояснив причину

Птах-символ України все частіше з’являється у містах Фото: place-kyiv

Боривітер, якого вважають символом України, дедалі частіше літає над дахами міських вулиць. Нещодавно цього хижака помітили у самому центрі Запоріжжя.

ПРо це йдеться у матеріалі telegraf.

За словами Василя Костюшина, орнітолога та завідувача відділу моніторингу й охорони тваринного світу Інституту зоології ім. Шмальгаузена НАН України, міське середовище для боривітра виявилося цілком придатним. Тут є і кормова база, і зручні місця для гніздування.

Боривітер степовий / © Вікіпедія

Боривітер степовий / © Вікіпедія

«Для нього будівлі нагадують скелі, на яких він звик жити біля річок чи моря. Харчується не лише дрібними птахами, а й мишами. Голуби ж у місті — справжній делікатес», — пояснює фахівець.

Ще одна перевага міста — менше природних ворогів. Хоча інколи вважають, що кішки становлять загрозу для птахів, орнітолог наголошує: більшість домашніх котів на пернатих не полює.

Подібну міграцію демонструють і яструби, однак вони влаштовують гнізда на деревах, тож частіше селяться на околицях міст і сіл, а полювати залітають у міську зону.

Боривітер як символ України

У червні колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба поділився новим татуюванням — зображенням боривітра, створеного за мотивами легендарного панно Алли Горської 1967 року. Це мистецьке зображення птаха стало символом Маріуполя, але під час облоги у 2022 році було пошкоджене російськими обстрілами, і нині його подальша доля невідома.

«Боривітер може зависати в повітрі, долаючи зустрічний вітер. Для мене він — символ незламності українців: нас можуть бити, але знищити неможливо», — зазначив Дмитро Кулеба.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ГЛЯНЬТЕ НА ЦІ ОЧЕНЯТА! Птах атакував ВОРОЖИЙ ДРОН і став ГЕРОЄМ ІНТЕРНЕТУ!

Нагадаємо, що скоро, 24 серпня, українці святкуватимуть День Незалежності країни. Ця дата залишається незмінною з часу прийняття Акту проголошення незалежності 1991 року та закріплена в українському законодавстві як офіційний символ державності.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie