Птахи Мадяра розбомбили «лігво» російських дронів у Криму: що відомо про знищену ціль

Командувач Сил Безпілотних Систем ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді

Реклама

Сили Безпілотних Систем (СБС) ЗСУ завдали успішного удару по стратегічному об’єкту в окупованому Криму. Ціллю стало «лігво» рідкісних російських дронів «Оріон». Атака, здійснена «Птахами» 1 окремого Центру СБС, стала логічним продовженням роботи зі знищення цього типу техніки противника.

Про це повідомив командувач СБС ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді у своєму Telegram-каналі.

Характеристики знищеного об’єкта

У дописі Роберт Бровді детально описав знищений ворожий об’єкт, підкресливши його стратегічну важливість та високу вартість.

Реклама

Ліквідована ціль — це база зберігання та обслуговування ударно-розвідувальних БПЛА противника «Оріон», розташована поблизу населеного пункту Кіровське. Бровді також повідомив характеристики самого дрона, який він назвав «коростою» та «рідкісною приблудою».

«Ця короста є носієм авіабомб і ракет „повітря-земля“, висить у повітрі до 24 год на висоті до 7500 м, має розмах крила 16,3 м, вартісна і рідкісна приблуда», — зазначив Роберт Бровді.

Фактично, знищення такого центру ускладнює ворогу можливість використання цих дорогих ударних дронів для розвідки та завдання ударів авіабомбами і ракетами, оскільки «Оріон» є одним із найбільш технологічних безпілотників у російській армії.

Удар по базі після збиття дрона

Командувач СБС нагадав, що знищення ворожих БПЛА «Оріон» є послідовною роботою його підрозділів.

Реклама

«Підрозділ Топот 414 бригади Птахів Мадяра збив такого папугу у повітрі 13 вересня 2025, ШІ з гуглом у поміч. Сьогодні вночі (13.11.25) Птахи 1 окремого Центру СБС (трансформований 14 полк СБС). подзьобали нарешті і лігво», — повідомив Мадяр.

Успішна нічна атака на базу, де обслуговувалися ці безпілотники, стала значним ударом по логістиці та можливостям російських сил на території окупованого півострова.

Нагадаємо, «Мадяр» попередив про нову загрозу для прифронтових зон. він наголосив, що загроза для цивільних авто значно зростає в тумані та вночі.