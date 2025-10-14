ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
122
Час на прочитання
2 хв

Птахи передбачають похолодання: кого вчені називають природними барометрами України

В Україні спостерігають види птахів, які здатні передбачати зміни клімату. За словами біолога, два види птахів завчасно «сповіщають» про морози.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Птахи

Птахи / © unsplash.com

В Україні є види птахів, поведінка яких може вказувати на зміну погоди. Їх науковці називають своєрідними природними «барометрами», адже деякі пернаті відчувають наближення холодного фронту ще до того, як він досягає території країни.

Про це в коментарі для «Телеграфу» розповів співзасновник Нижньодністровського національного природного парку, начальник науково-дослідного відділу ННПП, кандидат біологічних наук Микола Роженко.

До таких «барометрів» учений відносить два види — припутня та перепілку. Зокрема, поява припутня на дельті Дністра є чітким сигналом наближення холодів.

«Якщо припутень з’явився на дельті Дністра, то 100% за декілька днів буде холодний фронт і у нас похолодає», — зазначив він.

Біолог додає, що спостерігав цю закономірність неодноразово — і щоразу вона підтверджувалася. Птах, який належить до родини голубових, наче «зчитує» зміну атмосферних умов і вирушає в міграцію саме перед настанням похолодання.

Припутень, або вяхир, — представник лісових масивів. Зовні він схожий на голуба, проте має характерну білу смугу на крилах. Його перельоти відбуваються вдень, тому побачити цього «барометра» у небі також цілком можливо.

Припутень. Фото: Andreas Trepte/CC BY-SA 2.5

Припутень. Фото: Andreas Trepte/CC BY-SA 2.5

Ще одним точним «барометром» природи Роженко називає дику перепілку. За його словами, коли ці птахи починають восени активно мігрувати, невдовзі очікується північний вітер і зниження температури. Цікаво, що перепілки не уникають вітру, а навпаки, використовують його, щоб легше долати великі відстані. Північний потік допомагає їм швидше перетнути Чорне море й дістатися Криму, де вони зимують.

Перепілки — переважно мешканці степових територій. Удень ці птахи ховаються у високій траві, а в сутінках вирушають у політ. Летять вони низько, тому їх можна побачити навіть без спеціального обладнання.

Перепілка. Фото: Дункан Райт/CC BY-SA 3.0

Перепілка. Фото: Дункан Райт/CC BY-SA 3.0

Нагадаємо, крилата фауна вражає людей своєю красою та різноманітністю. У світі живе понад 10 тисяч видів птахів, серед яких є як величезні страуси, так і крихітні колібрі. У нашій країні теж є мініатюрні пернаті, порівняно з якими навіть горобці здаються гігантами.

Дата публікації
Кількість переглядів
122
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie