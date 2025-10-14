Птахи передбачають похолодання: кого вчені називають природними барометрами України

Птахи / © unsplash.com

В Україні є види птахів, поведінка яких може вказувати на зміну погоди. Їх науковці називають своєрідними природними «барометрами», адже деякі пернаті відчувають наближення холодного фронту ще до того, як він досягає території країни.

Про це в коментарі для «Телеграфу» розповів співзасновник Нижньодністровського національного природного парку, начальник науково-дослідного відділу ННПП, кандидат біологічних наук Микола Роженко.

До таких «барометрів» учений відносить два види — припутня та перепілку. Зокрема, поява припутня на дельті Дністра є чітким сигналом наближення холодів.

«Якщо припутень з’явився на дельті Дністра, то 100% за декілька днів буде холодний фронт і у нас похолодає», — зазначив він.

Біолог додає, що спостерігав цю закономірність неодноразово — і щоразу вона підтверджувалася. Птах, який належить до родини голубових, наче «зчитує» зміну атмосферних умов і вирушає в міграцію саме перед настанням похолодання.

Припутень, або вяхир, — представник лісових масивів. Зовні він схожий на голуба, проте має характерну білу смугу на крилах. Його перельоти відбуваються вдень, тому побачити цього «барометра» у небі також цілком можливо.

Припутень. Фото: Andreas Trepte/CC BY-SA 2.5

Ще одним точним «барометром» природи Роженко називає дику перепілку. За його словами, коли ці птахи починають восени активно мігрувати, невдовзі очікується північний вітер і зниження температури. Цікаво, що перепілки не уникають вітру, а навпаки, використовують його, щоб легше долати великі відстані. Північний потік допомагає їм швидше перетнути Чорне море й дістатися Криму, де вони зимують.

Перепілки — переважно мешканці степових територій. Удень ці птахи ховаються у високій траві, а в сутінках вирушають у політ. Летять вони низько, тому їх можна побачити навіть без спеціального обладнання.

Перепілка. Фото: Дункан Райт/CC BY-SA 3.0

Нагадаємо, крилата фауна вражає людей своєю красою та різноманітністю. У світі живе понад 10 тисяч видів птахів, серед яких є як величезні страуси, так і крихітні колібрі. У нашій країні теж є мініатюрні пернаті, порівняно з якими навіть горобці здаються гігантами.