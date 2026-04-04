"Птахи" СБС "осліпили" окупантів у Криму та на Донбасі: кадри феєричної операції
Операторам окремої бригади «Птахи Мадяра» вдалося уразити у Феодосії РЛС зі складу комплексу С-400, яка через свою мобільність є складною ціллю.
Підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ уразили радіолокаційні станції у Криму та на Донбасі, за допомогою яких окупанти виявляли українські повітряні цілі та наводили свої ракети для ударів по Україні.
Відео з ураженням цих об’єктів, опубліковано на Facebook-сторінці СБС ЗСУ.
У Феодосії операторам 9-го батальйону «Кайрос» 414-ї окремої бригади «Птахи Мадяра» вдалося уразити РЛС зі складу комплексу С-400.
Ця радіолокаційна станція відстежує цілі на відстані до 600 км, супроводжує до 100 об’єктів одночасно та наводить до 72 ракет.
«Розгортається за 5 хвилин і зазвичай змінює позицію раніше, ніж її встигають виявити. Складна ціль, проте досяжна», — зазначили у повідомленні.
У Донецькій області оператори 1-го окремого центру безпілотних систем уразили ЗРК «Тор», а на Луганщині — РЛС СКПП.
Ця станція виявляє БпЛА на відстані до 20 км і наводить на них операторів зенітних дронів, позиції яких — за 2–5 км від неї. Без РЛС вони фактично «сліпі».
Окрім того, на Луганщині уражено ЗУ-23-2 на базі МТЛБ. Установка використовується противником як засіб ППО малої дальності для боротьби з українськими БпЛА.
Нагадаємо, підрозділи російської окупаційної армії намагаються перетнути річку Жеребець на Куп’янсько-Лиманському напрямку. Втім, дії окупантів не мають суттєвого впливу на ситуацію.
Як зазначили у звіті Інституту вивчення війни (ISW), контратаки ЗСУ могли зірвати плани окупантів щодо наступальної кампанії весна-літо 2026-го.