ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
865
2 хв

"Птахи" СБС "осліпили" окупантів у Криму та на Донбасі: кадри феєричної операції

Операторам окремої бригади «Птахи Мадяра» вдалося уразити у Феодосії РЛС зі складу комплексу С-400, яка через свою мобільність є складною ціллю.

Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Атака українських дронів

© ТСН.ua

Підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ уразили радіолокаційні станції у Криму та на Донбасі, за допомогою яких окупанти виявляли українські повітряні цілі та наводили свої ракети для ударів по Україні.

Відео з ураженням цих об’єктів, опубліковано на Facebook-сторінці СБС ЗСУ.

У Феодосії операторам 9-го батальйону «Кайрос» 414-ї окремої бригади «Птахи Мадяра» вдалося уразити РЛС зі складу комплексу С-400.

Ця радіолокаційна станція відстежує цілі на відстані до 600 км, супроводжує до 100 об’єктів одночасно та наводить до 72 ракет.

«Розгортається за 5 хвилин і зазвичай змінює позицію раніше, ніж її встигають виявити. Складна ціль, проте досяжна», — зазначили у повідомленні.

У Донецькій області оператори 1-го окремого центру безпілотних систем уразили ЗРК «Тор», а на Луганщині — РЛС СКПП.

Ця станція виявляє БпЛА на відстані до 20 км і наводить на них операторів зенітних дронів, позиції яких — за 2–5 км від неї. Без РЛС вони фактично «сліпі».

Окрім того, на Луганщині уражено ЗУ-23-2 на базі МТЛБ. Установка використовується противником як засіб ППО малої дальності для боротьби з українськими БпЛА.

Війна в Україні — яка ситуація на фронті

Нагадаємо, підрозділи російської окупаційної армії намагаються перетнути річку Жеребець на Куп’янсько-Лиманському напрямку. Втім, дії окупантів не мають суттєвого впливу на ситуацію.

Як зазначили у звіті Інституту вивчення війни (ISW), контратаки ЗСУ могли зірвати плани окупантів щодо наступальної кампанії весна-літо 2026-го.

Дата публікації
Кількість переглядів
865
