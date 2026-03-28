"Птахи" ЗСУ налетіли на Донецький аеропорт і вразили "жирні" цілі: Мадяр показав відео

Атака українських дронів / © ТСН.ua

У ніч проти 28 березня «Птахи» Сил безпілотних систем ЗСУ здійснили атаку на територію Донецького аеропорту, знищивши пускові установки ворожих дронів «Гербера»/Shahed.

Відео ударів опублікував на своїй сторінці у Facebook командувач СБС ЗСУ Роберт Бровді з позивним «Мадяр».

На опублікованих кадрах видно, як українські дрони заходять на цілі і вражають мобільні пускові установки.

Окрім удару по аеропорту, де російські окупанти створили базу для ударних безпілотників, які атакують українські міста, українські воїни атакували інші об’єкти на тимчасово окупованих територіях. Зокрема було уражено два ЗРК«Тор».

Мадяр опублікував повний перелік уражених цілей:

пускові мобільні установки на території ДАП у Донецьку;

ЗРК «Тор-М2» на ТОТ Луганської області;

ЗРК «Тор-М1» на ТОТ Запорізької області;

склад РЕБ та БЧ, майстерня РЕБ у нп Луганське, ТОТ Донецької області;

склад МТЗ у нп Благовіщенка на ТОТ Херсонської області;

склад ПММ у нп Айдар, ТОТ Луганської області;

склад МТЗ та БП у нп Мангуш на ТОТ Донецької області;

вежі та комунікаційні вузли у нп Мангуш на ТОТ Донецької області.

Окрім того, під час пошуку ППО на ТОТ Луганської області було знищено САУ «Гвоздика».

