Укрaїнa

Укрaїнa
192
1 хв

"Птахи" ЗСУ влаштували нічний погром у ворожому тилу: відео ударів

Під ударом українських дронів опинилися системи російської протиповітряної оборони, засоби ураження та забезпечення.

Богдан Скаврон
Атака українських дронів

Атака українських дронів / © ТСН.ua

У ніч проти 16 квітня «Птахи» Сил безпілотних систем ЗСУ здійснили атаку на окуповані росіянами території Донецької і Запорізької області та Криму. Знищено 16 військових цілей, серед яких три ЗРК, дві бази «Іскандер», база «Рубікон», дві нафтобази, обʼєкти ТПД та забезпечення противника.

Про це повідомив командувач СБС ЗСУ Роберт Бровді з позивним «Мадяр», опублікувавши відео ударів.

Він опублікував також перелік вражених цілей.

За підтвердженими даними, під ударом українських дронів опинилися:

  • дві бази розміщення оперативно-тактичних ракетних комплексів (ОТРК) «Іскандер» у Криму (нп Міжгірʼя та Курортне);

  • ЗРГК «Панцир» у Феодосії, ТОТ АР Крим;

  • ЗРК «Оса-АК» у Водяному, ТОТ Донецької області;

  • ЗРК «Бук-М1», нп Багатівка на ТОТ Запорізької області;

  • нафтобаза «Октябрське» на ТОТ АР Крим;

  • нафтобаза «Глибокий Яр» на ТОТ АР Крим;

  • склад БП 758 ЦМТЗ ЧФ РФ у Міжгірʼї, ТОТ АР Крим;

  • ТПД, майстерня, склад БпЛА «Рубікон» у нп Гірне, ТОТ Донецької області.

Крім того, уражено ворожу бронетехніку на окупованій території Донеччини.

Нагадаємо, раніше підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ уразили радіолокаційні станції у Криму та на Донбасі, за допомогою яких окупанти виявляли українські повітряні цілі та наводили свої ракети для ударів по Україні.

Дата публікації
Кількість переглядів
192
Наступна публікація

