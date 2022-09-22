"Пташка" вже на волі: мама звільненої з полону Катерини Поліщук поділилася емоціями

ТСН вдалося поспілкуватись з мамою відомої на всю Україну "Пташки" Катерини Поліщук.

Чи не всі звільнені вже поспілкувалися телефоном з рідними, а деяким навіть вдалося побачити їх. Соцмережами ширяться світлини, де видно, що до захисників "Азовсталі" доїхали родичі.

Про це йдеться в ТСН.

Місце, де наразі перебувають колишні бранці, тримають від загалу у секреті. Однак уже відомо, що з мамою і сестрою зустрівся і обійнявся пресофіцер "Азову" Дмитро Козацький.

Фото: Іnstagram / dasha_stilinski

Разом з ними на фото і відома на всю Україну "Пташка" – парамедикиня з "Азовсталі" Катерина Поліщук.

А до командира роти полку Льва Пашка приїхала дружина.

Сестра іншого відомого воїна Михайла Діанова, якого разом із побратимами визволили з полону вже встигла поспілкуватися з братом і поділилася емоціями. Про це пише тернопільське видання intb.te.ua.

“Коли ти чекаєш рідну людину сім місяців з війни… Ми надзвичайно раді. І фото його все переказує — тільки позитивні емоції тільки радість”, — розповідає сестра Михайла Альона Лаврушко.

Тим часом ТСН вдалося поспілкуватись з мамою Катерини Поліщук. Кілька днів тому росіяни розповсюдили інтерв'ю з дівчиною, де вона переживала лише за те, що її мама чула у відеороликах, як донька матюкається, і що це маму може засмутити. Однак Світлана Поліщук запевнила, доньку вона не сваритиме, дуже чекає на зустріч з нею, і навіть уже знає, чим нагодує "Пташку", коли вона приїде додому — варениками і тортом.

"Подзвонила Катруся пізно ввечері. Привіталася. Її перші слова були іноземною мовою, але не російською. Я спочатку не зрозуміла, бо був чужий номер. Не зрозуміла, хто. Проте моя донечка сказала: "Хто з тобою може так вітатися?". Тоді я почула дуже рідний голос. Я зрозуміла, хто це подзвонив", — розповідає мама.

Світлана Поліщук каже, що її донька тримається і ворожий полон не зламав характер мужньої дівчини.

"Дуже хочеться її вже побачити, дуже хочеться обійняти, але я вдячна всім, хто долучився до цього обміну. Я маю нарешті можливість її обійняти", – сказала мама Катерини.

Також пані Світлана розповіла, якою була Катруся в дитинстві.

"Те, що вона боєць, було видно відразу. Вона всього добивалася, чого хотіла. Вона не тільки гарно співає, але й пише вірші, музику, малює гарно", – згадує жінка.