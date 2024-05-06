"Пташка" з Азовсталі потрапила в серйозну ДТП і розповіла про отримані травми: "Мінус пів машини"

Захисниця "Азовсталі" Катерина Поліщук на позивний "Пташка" розповіла, що потрапила в серйозну ДТП.

Про це парамедикиня повідомила у своєму Instagram. Аварія сталася не з вини "Пташки". Інший водій здійснював поворот, водночас як Катерина їхала назустріч. Внаслідок ДТП автівка Поліщук повністю понівечена. Сама ж "Пташка" забила руку та ребра, розбила коліна та отримала струс мозку, але від більш серйозних травм її врятувала подушка безпеки. Врешті, Катерина надала постраждалим першу медичну допомогу, а сама ж оглянула свої рани вже вдома.

Травми, які "Пташка" отримала внаслідок ДТП / Фото: instagram.com/ptashka_from_azovstal

"Забита рука і ребра, розбиті коліна і струс трошки після контузії. І мінус пів машини. Таке буває, коли хтось неуважний на дорозі. І, на диво, то не я. Мене знесли з дороги, бо вирішили повернути ліворуч, не переконавшись, що я не їду назустріч. Попереду нього було ще одне авто впритул, тому його я теж побачити не могла. Що ж, машини в мене тепер нема, мене врятували подушки, але я не засмучена. Ні з ким не сварилась, водій попався адекватний. Я спокійно перевірила всіх на травми, себе перемотала вже вдома", - розповіла Поліщук.

Травми, які "Пташка" отримала внаслідок ДТП / Фото: instagram.com/ptashka_from_azovstal

"Пташка" наголосила, що варто бути уважними на дорозі та не нехтувати безпекою, бо інший водій не завжди може бути вправним. Окрім того, треба стежити за справністю авто та дотримуватись правил дорожнього руху.

"Єдиний ваш захист: справні подушки безпеки, гальма, уважність, швидкість руху в межах правил, пристебнутий ремінь безпеки. Не нехтуйте, будь ласка, бо наслідки ДТП багато чим залежать від вашої відповідальності", - зазначила Катерина Поліщук.

Нагадаємо, нещодавно співачка Оля Цибульська потрапила в ДТП. Виконавиця ділилася, що стало причиною аварії та як вона почувалася.

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