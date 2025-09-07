"Пташка" з "Азовсталі" потрапила в ДТП - у якому вона стані

Катерина Поліщук

Реклама

Українська парамедикиня, захисниця «Азовсталі» Катерина Поліщук «Пташка» потрапила в ДТП.

Про це вона повідомила у Instagram.

ДТП сталося, коли вона їхала на таксі в Києві. Катерина розповіла, що отримала забої, адже була не пристебнута паском безпеки на задньому сидінні.

Реклама

«Потрапила в ДТП в передостанній день в Києві. На таксі. Випереджаю питання: так, ззаду я сиділа не пристебнута. Так, кістки цілі, голова крутиться, забої болять, ніготь надірваний», — зазначила «Пташка».

Катерина поскаржилася, що таксист навіть не звернув увагу на своїх пасажирок, а хвилювався лише за стан свого авто.

Що з водієм — незрозуміло. Після ДТП я та моя подруга його не цікавили. Тільки стан авто. Тому ми просто у вкрай збудженому стані свідомості пішли додому пішки, — каже захисниця.

Поліщук звернулася до сервісу таксі: «Uklon, ви щось кажіть своїм водіям, а то вони на рівній дорозі просто з нічого лупляться в паркан за 500 метрів до мого дому. Водій — нуль на масу. Не знаю, чи був він „під чимось“, чи ні. Це треш».

Реклама

Нагадаємо, що це вже вдруге «Пташка» потрапляє у ДТП. Минулого року вона розповідала, що отримала в аварії серйозні травми.