Пташки «віддячили» прикрасами: незвичайна знахідка в годівничці підкорила Мережу

Прикраси від пташок

Українка поділилася дивовижною історією «вдячності» з боку птахів. Так, після регулярного підгодовування пернотих вона знайшла у годівничці прикраси.

Публікація у Threads спричинила хвилю обговорень.

Історія вразила Мережу

У соцмережах активно обговорюють історію жінки, яка виявила в пташиній годівничці ювелірні прикраси після того, як підгодовувала пернатих. Подія сталася днями та швидко набрала популярності в Мережі.

Несподівана «подяка» від птахів стала справжньою сенсацією в українському сегменті соцмереж. Жінка опублікувала фото в Threads, на якому видно годівничку, наповнену не лише зерном, а й прикрасами — каблучками, ланцюжками та підвісками.

За словами авторки допису, все почалося з історії у Facebook.

«Прочитала сьогодні у ФБ допис жіночки про те, як їй віддячили пташки за корм. Пішла на всяк випадок перевірила нашу годівничку. Це реально працює, друзі!!! Творіть добро. І воно до вас повернеться!!!» — написала вона.

На опублікованих світлинах видно саморобну годівничку, у якій серед круп і насіння лежать металеві прикраси. Імовірно, птахи — зокрема сороки або ворони — могли принести блискучі предмети, сприймаючи їх за щось цінне.

Історія швидко поширилася соцмережами, викликавши шквал реакцій — від щирого захоплення до іронічних жартів.

Реакція Мережі

Користувачі активно діляться власними «історіями взаємодії» з птахами:

«Я теж користуюсь цим лайфхаком, буквально вчора принесли Екофлоу, але чомусь розряджений»;

«Вчора до нас приходила ворона, покормили) сьогодні принесла „4 жалкіх пачкі дєнєх“»;

«В мене були неблагодарні кріси літючі, ніц не повернули, супові набори!»;

«Всьо вони жрут! Підмели під нуль. Сумніваюсь шо то коти пожерли».

«Не тих я підгодовую, ой не тих…», — пише корситувачка.

Деякі коментатори жартома радили уважніше придивитися до прикрас. Мовляв, такі «подарунки» могли колись належати сусідам.

Під постом також діляться іншими кадрами.

Відомо, що птахи нерідко приносять людям різні предмети. Раніше ТСН.ua розповідав про незвичайну поведінку ворон і сорок, які відомі своєю здатністю запам’ятовувати місця з їжею та приносити блискучі речі. Орнітологи пояснюють: такі птахи можуть сприймати людину як частину «обміну» — їжа в обмін на знайдені предмети.

Раніше ми розповідали, як правильно підгодовувати птахів взимку.

Фахівці розповіли, як перетворити підгодівлю на ефективну допомогу, а не на шкоду.

Деталі — у матеріалі ТСН.ua.