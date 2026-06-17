"П***ець буде": Федоров різко висловився про майбутнє росіян у Криму

Федоров / © Володимир Зеленський

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Міністр оборони України Михайло Федоров зробив гучну заяву щодо ситуації в окупованому Криму. За його словами, росіянам там невдовзі буде «весело».

Про це він сказав в інтерв’ю YouTube-каналу PRESSING.

Федоров натякнув на серйозні зміни, які можуть відбутися найближчим часом. За його словами, півострів може фактично перетворитися на ізольовану територію, а для російських військових ситуація стане критичною.

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Під час розмови журналіст запитав, чи правда, що в Криму «скоро буде весело». На це Федоров відповів чітко та емоційно.

«П***ець буде», — висловився про майбутнє окупантів у Криму голова Міноборони України.

Деталей він не розкрив, однак дав зрозуміти, що йдеться про масштабні процеси, які вже готуються.

Раніше Федоров прокоментував політичну конкуренцію із Зеленським, яку йому нерідко закидають. Він чітко зафіксував, що прийшов із командою саме президента. За словами міністра, у нього наразі є лише одна амбіція — це зробити все, щоб закінчилася війна. “Тому я хотів би всім, хто закидає ці теми, політика, рейтинги, а хто йде, не йде, сказати чітке, що відстаньте від цієї теми. Ми працюємо з президентом у його команді, і я бачу своє майбутнє поруч зі своєю командою», — завершив він.

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