- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 335
- Час на прочитання
- 1 хв
ПТСР серед українців: експерт сказав, коли можливий значний спалах
Українці сьогодні гідно витримують стрес, який спричиняє війна.
Українці нині стійко витримують стрес війни. На жаль, після завершення бойових дій буде висока ймовірність спалаху ПТСР.
Про це в ефірі «КИЇВ24» розповів Дмитро Попов, профайлер, кандидат психологічних наук.
За його словами, попри те, що війна триває вже понад три з половиною роки, в Україні не спостерігається масового сплеску депресивних та психосоматичних розладів.
«Українці — це дуже специфічний етно, вони здатні витримувати напругу. Але після війни буде дуже суттєвий спалах ПТСР», — вважає фахівець.
Раніше український співак Віталій Козловський розповів про розлад, з яким він зіштовхнувся під час війни.
Як відомо, 2024 року артист служив на Сумщині, де пережив страшний обстріл. Після повернення до Києва у нього виявили посттравматичний стресовий розлад (ПТСР).
«Торік, коли я приїхав з Сумщини, в мене був страшний ПТСР. Я про це не розповідав. Вживати алкоголь — не допомагає, я пробував. Я вживав алкоголь — ходив запухший, страшний урод. Емоційно мене це не витягувало взагалі. Нуль», — зізнався співак.
Порятунком для співака став спорт. За словами Козловського, фізичні навантаження допомогли заглушити шум у голові. Нині він працює не лише з тренером, а й з дієтологом, та зізнається, що почувається набагато краще.