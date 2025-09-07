ПТСР серед українців: експерт сказав, коли можливий значний спалах

ПТСР

Українці нині стійко витримують стрес війни. На жаль, після завершення бойових дій буде висока ймовірність спалаху ПТСР.

Про це в ефірі «КИЇВ24» розповів Дмитро Попов, профайлер, кандидат психологічних наук.

За його словами, попри те, що війна триває вже понад три з половиною роки, в Україні не спостерігається масового сплеску депресивних та психосоматичних розладів.

«Українці — це дуже специфічний етно, вони здатні витримувати напругу. Але після війни буде дуже суттєвий спалах ПТСР», — вважає фахівець.

Раніше український співак Віталій Козловський розповів про розлад, з яким він зіштовхнувся під час війни.

Як відомо, 2024 року артист служив на Сумщині, де пережив страшний обстріл. Після повернення до Києва у нього виявили посттравматичний стресовий розлад (ПТСР).

«Торік, коли я приїхав з Сумщини, в мене був страшний ПТСР. Я про це не розповідав. Вживати алкоголь — не допомагає, я пробував. Я вживав алкоголь — ходив запухший, страшний урод. Емоційно мене це не витягувало взагалі. Нуль», — зізнався співак.

Порятунком для співака став спорт. За словами Козловського, фізичні навантаження допомогли заглушити шум у голові. Нині він працює не лише з тренером, а й з дієтологом, та зізнається, що почувається набагато краще.