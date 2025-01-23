Публічне СЗЧ: суд звільнив Сергія Гнезділова від кримінальної відповідальності

У Дніпрі Бабушкінський районний суд звільнив від кримінальної відповідальності Сергія Гнезділова, який торік у вересні публічно оголосив, що самовільно залишив частину.

Про це повідомляють кореспонденти "Радіо Свобода" та "Суспільного" із залу засідання.

Зазначається, що сьогодні відбулось підготовче засідання у цій справі. Адвокатка військового Анастасія Бурковська внесла клопотання, щоб його повернули до військової частини та позбавили кримінальної відповідальності. Сам Гнезділов заявив, що готовий повернутися до своєї частини. Він наголосив, що від самого початку вчинення злочину наголошував на цьому. Військовий запевнив, що це його добровільне рішення.

Прокурор Микола Шелест зауважив, що не заперечує щодо розгляду клопотання про звільнення підсудного від кримінальної відповідальності, якщо той згоден знову служити.

Суддя ухвалила клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності військового Гнезділова, який публічно пішов у СЗЧ. За три дні він має повернутися на службу і буде оператором БпЛА.

Зауважимо, що раніше йому було обрано запобіжний захід - тримання під вартою до 31 січня 2025-го без застави.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua писав про те, хто такий Сергій Гнезділов і як Мережа відреагувала на його вчинок.

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