Публічне СЗЧ Гнезділова: боєць прокоментував своє повернення до військової частини

Сергій пояснив, що його метою було привернути увагу до проблеми, коли військові йдуть в СЗЧ через відсутність чітких строків служби і демобілізації.

Військовослужбовець Сергій Гнезділов, який у вересні публічно пішов у СЗЧ, прокоментував своє повернення до військової частини.

Про це передає "Суспільне".

Прокуратура вимагала для нього 12 років позбавлення волі, хоча сам військовий вважає, що це у 2,5 раза більше, аніж мало б бути.

"Справа йде в напрямку не "посадити Гнезділова за злочин, який він вчинив". А справа йде в напрямку "посадити Сергія за те, що він не вчинив, але щоб показати всій країні, що ми можемо". Цього допустити ми точно не могли, тому було ухвалено рішення повертатися (на військову службу – Ред.)", – каже Гнезділов.

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За словами бійця, наразі суддя повністю анулював кримінальне переслідування і провадження. Якщо протягом кількох днів прокуратура не подасть апеляцію, то "історія вважається завершеною". Гнезділов обіцяє повернутися до 56-ї ОМПБр, в якій воював раніше.

Сергій пояснив, що його метою було привернути увагу до проблеми, коли військові йдуть в СЗЧ через відсутність чітких строків служби і демобілізації. Військовий вважає, що своєї мети він досягнув, хоча б частково.

"Завдяки цьому вчинку нарешті ми почали говорити на всіх рівнях про цю проблему. Чи почали вирішувати цю проблему частково, чи будуть вирішувати питання щодо демобілізації, враховуючи те, що пан президент коментував це питання – я думаю, все ж таки розмови пішли і розмови почались про те, що треба не імітувати, а треба вирішувати", – розмірковує боєць.

Гнезділов пояснює, що добре розуміє, що питання повної демобілізації з лав ЗСУ найближчим часом не вирішиться. Проте наголошує на неприпустимості ситуації, коли є чоловіки, які взагалі не мають жодного відношення до військової служби.

"Може, не 36 місяців (служби, – ред.), може, там буде інша цифра, але вона буде. В таких країнах, як наша, має працювати модель, що кожен громадянин має захищати (Україну, – ред.). І якщо він зараз не захищає – значить він готується. І якщо він зараз не захищає – значить він тимчасово заброньований. Це не звільняє його від відповідальності перед своїм обов'язком захищати цю країну – це просто його відтерміновує", – зазначає Сергій Гнезділов.

Раніше ми писали, хто такий Сергій Гнезділов і як Мережа відреагувала на його вчинок – публічне СЗЧ.

23 січня стало відомо, що Сергія Гнезділова, який публічно заявив про СЗЧ, звільнили від кримінальної відповідальності.

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