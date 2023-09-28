Публікувала у "Z-чаті" дані про переміщення бронетехніки ЗСУ: затримано зрадницю

СБУ затримала російську інформаторку. Зрадниця передавала окупантам інформацію про Сили оборони на Донеччині та "наводила" удари по позиціях десантників ЗСУ під Бахмутом.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

"Найбільше агресора цікавили дані про місця базування та напрямки руху українських захисників, які залучені до контрнаступальних операцій у районі Бахмута", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що прихильниця росіян передала загарбникам координати тимчасової дислокації та руху десантних підрозділів ЗСУ у напрямку передової. Співробітники СБУ викрили цей факт та поінформували командування українських військ про можливі загрози з боку РФ.

Тим часом в Офісі генпрокурора повідомляють, що жінка була підписницею багатьох проросійських Telegram-каналів. В одному з "Z-чатів" опублікувала північного регіону області дані військового характеру.

"Вона розмістила текстове повідомлення про переміщення по території прифронтового міста й автомобільною трасою колон броньованої техніки ЗСУ. Вона вказала маршрут проїзду БМП та вантажівок з військовослужбовцями. При цьому наголосила, що мова йде про посилення українських підрозділів на одному з напрямків фронту", - йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що ворожою поплічницею виявилась мешканка Костянтинівки Донецької області. Зрадниця періодично публікувала на прокремлівських інтернет-ресурсах інформацію про переміщення ЗСУ на Донеччині.

Для збирання інформації поплічниця окупантів обходила місцевість та приховано спостерігала за переправленням військової техніки ЗСУ. Отримані відомості викладала у проросійський Телеграм-канал. Під час обшуків у затриманої виявлено мобільний телефон із доказами її листування з агресором.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за статтею "несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ". . Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 8 років тюрми.

Як повідомлялося, в Україні до довічного ув'язнення засудили агента РФ. Він наводив російські ракети на оборонний завод Запоріжжя. Правоохоронці затримали зрадника під час спецоперації на прифронтовій території регіону у листопаді 2022 року.

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