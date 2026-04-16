Пуделко, бебрики, накладанець: забуті слова української мови, які повертаються

Українська мова

Історія української мови завжди була досить цікавою. Кожен регіон України, навіть російськомовний, мав свої діалекти. Сьогодні забуті українські слова знову повертаються в лексикон молоді, і деякі з них звучать дуже незвично.

Про це пише сайт «Добрі новини».

Зараз ми з вами стаємо свідками того, як українська мова нарешті скидає з себе кайдани і стає живою та сучасною. Багато років її намагалися зробити максимально схожою на російську, щоб стерти нашу унікальність.

Історики знають прикрий факт — у 1930-х роках навіть словники переписували спеціально так, щоб українські слова мали вигляд як копії російських. Цей процес називали «зближенням мов», а насправді це було звичайне зросійщення.

Але памʼять — штука сильна, і сьогодні колоритні слівця наших бабусь та дідусів знову стають модними. Ось список із 10 цікавих слів, які ви могли й не чути раніше:

лахи — одяг, старенький або простий, не «парадно-вихідний»

мешти — взуття, переважно туфлі або черевики

пуделко — це така невелика коробочка, то міг бути футляр для прикрас або спецій на кухні

пательня — звична нам сковорідка

штирка — будь-який довгастий гострий предмет. Наприклад, тонка гостра палиця

бебехи — нутрощі (коли потрошили птицю) або ж купа м’яких речей (подушки, ковдри)

бебрики — на сході так називали зелені абрикоси

філіжанка — витончена маленька чашка для кави чи чаю

витребеньки — особливі забаганки, примхи або якісь рідкісні делікатеси

накладанець — наш чисто український відповідник слова бутерброд





