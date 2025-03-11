Пухнасті фотомоделі: "папараці" з Держприкордонслужби показали, хто гуляє нічним лісом

В об'єктив камери прикордонників за одну ніч потрапили три хижих звірі.

Охорона державного кордону відбувається різними засобами, зокрема й за допомогою так званих "фотопасток" – прихованих камер спостереження. Протягом однієї ночі одразу троє хижаків потрапили у поле зору таких фотокамер, розташованих на ділянці відповідальності відділення Держприкордонслужби "Богдан".

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України

"Цієї ночі "позувати" на камери охоронців кордону прибігли лисиця, рись та вовк. Усім відомо про небезпеку зустрічей з представниками цих сімейств. Отож наполегливо застерігаємо від прогулянок високогірним прикордонням, це може бути вкрай небезпечним", – йдеться у повідомленні.

Прикордонники також зауважили, що через значне потепління у горах значно збільшилась загроза сходження лавин.

Рись не соромиться "дефілювати" перед камерами прикордонників / Фото: Держприкордонслужба України

Лисиця прибігла "позувати" на камери охоронців кордону / Фото: Держприкордонслужба України

Нагадаємо, біля кордону на Львівщині жінка дивом розминулася з ведмедем. Прикордонники 7 прикордонного Карпатського загону на території Львівської області помітили небезпечного звіра, який пройшов лісовою дорогою всього за лічені хвилини перед тим, як тут з’явилася жінка.

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