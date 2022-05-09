Пулітцерівська премія оголосила про спеціальну номінацію для українських журналістів

Пулітцерівська премія — найпрестижніша щорічна журналістська премія в США.

Пулітцерівська премія оголосила про спеціальну відзнаку для українських журналістів: "За відвагу, витривалість та відданість правді".

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Премії у Twitter.

Пулітцерівська премія – нагорода в галузі літератури, журналістики, музики й театру у США, заснована видавцем Джозефом Пулітцером. Нагороду вручають з 1917 в Нью-Йорку. До 2017-го розмір премії складав 10 тисяч доларів, від 2017-го – 15 тисяч.

Нагадаємо, 4 травня через обстріл російськими військами загинув журналіст Олександр Махов, який ніс службу у лавах Збройних сил України. Махов народився у Луганську, протягом тривалого часу мешкав у Києві. Олександрові було 36 років. Він зустрів свій день народження у квітні на фронті. Його підрозділ брав участь у боях, зокрема, на Ізюмському напрямку.

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