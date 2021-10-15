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Пульсу вже не було: у Полтавській області під час святкування дня села ледь не помер 15-річний хлопець

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Пульсу вже не було: у Полтавській області під час святкування дня села ледь не помер 15-річний хлопець

golos.ua

Поліція розслідує обставини інциденту.

У селі Водяна Балка Диканської селищної ради Полтавської області під час святкування дня села 15-річний хлопець отруївся алкоголем. Його врятували правоохоронці. 

Про це повідомили в Нацполіції Полтавської області. 

Про те, що неповнолітній отруївся алкоголем поліції 14 жовтня о 22:00 повідомили медики. Правоохоронці, які були поруч, оперативно прибули в помешкання, де виявили непритомним 15-річного хлопця. У неповнолітнього вже не було пульсу, також хлопець не дихав. Поліцейські оперативно провели реанімаційні заходи. 

Підлітка вдалось реанімувати, його в тяжкому стані госпіталізували медики. У поліції встановлюють обставини отруєння неповнолітнього. Триває слідство. 

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