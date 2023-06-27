ПУМБ долучився до мегазбору Сергія Притули – задонатив 2,5 млн грн на 100 дронів

ПУМБ долучився до мегазбору Фонду Сергія Притули «Дістанемо ворога всюди». Банк задонатив 2,5 млн грн на щонайменше 100 дронів, аби у повітрі посилити наше військо.

FPV-дрони успішно використовуються для досягнення воєнних цілей. Вони високоточні і дають можливість знищити як важку, так і живу силу супротивника, бити по уразливих частинах техніки, залітати у бліндажі чи окопи. Дрони зберігають життя наших захисників.

Загальна мета збору – 101,6 млн грн на 7 БПЛА EOS, 1000 FPV-дронів, 30 вантажівок IVECO, 20 швидкісних човнів. Спорядження допоможе дістати ворога всюди: на воді, на суші та у повітрі. За три дні вдалося зібрати на дев’ять мільйонів більше, ніж заплановано.

Сергій Притула прокоментував підтримку збору банком ПУМБ: «Щиро дякую за долучення до збору і за приклад для наслідування! Разом до Перемоги!!!»

Загалом з початку війни ПУМБ скерував на підтримку ЗСУ, ТрО, ДСНС, Нацполіції, Нацгвардії, ГУР та СБУ понад 93 мільйони грн. Перераховані кошти пішли на закупівлю бронежилетів і шоломів, радіостанцій і тепловізорів, тактичних рюкзаків, одягу та взуття, дронів і машин, ліків та пального.