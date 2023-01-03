ПУМБ відзначено 6-ма нагородами Financial Club Awards – 2022

З 24 лютого 2022 року вся банківська система України, і в тому числі ПУМБ, зіткнулась з непередбачуваними викликами, спричиненими повномасштабним вторгненням російських військ. Проте, не дивлячись на обстріли, блекаути та інші ризики, українська банківська система витримала усі випробування. Щорічне дослідження банківського ринку, яке проводить видання "Фінансовий клуб", було адаптовано до роботи банків в умовах воєнного стану - "25 провідних банків України під час війни". Офіційним партнером рейтингу виступив ПУМБ, медіапартнером – видавництво "Юридична практика". Результати рейтингу було опубліковано наприкінці грудня 2022 року.

За результатами дослідження, ПУМБ відзначено одразу в шести номінаціях щорічної премії Financial Club Awards 2022.

Голова правління ПУМБ Сергій Черненко став найкращим у категорії "Кращий ТОП менеджер банку". "Попри війну банк працює стабільно, а усі платіжні операції виконуються 24/7. Мені надзвичайно важливо отримати таку високу оцінку від експертів ринку та клієнтів, оскільки це результат роботи всієї команди ПУМБ. Від початку війни у фокусі нашої роботи - підтримка співробітників і клієнтів. Разом ми пройшли складний 2022 рік – ми вистояли, підтримували один одного, допомогали ЗСУ та цивільним. Навіть більше - банк запустив соціальну ініціативу "Ми однієї крові", яка рятує життя наших військових та поранених цивільних, підтримує вітчизняний бізнес, просуває патріотичний арт, розвиває культуру донорства в Україні. В планах на 2023 рік – подальша діджиталізація банку та банківських продуктів і соціальне інвестування задля розвитку України", - прокоментував Сергій Черненко, голова правління ПУМБ.

Сергія Магдича, заступника голови правління ПУМБ, відзначено у номінації "Кращий корпоративний банкір".

Також, фінансові експерти та клієнти відмітили якісний сервіс та продуктові пропозиції банку. Так, ПУМБ став переможцем чотирьох тематичних рейтингів, отримавши першість у категоріях "Ощадний вклад", "Кредит готівкою", "Кредитні картки" та "Зарплатні проєкти".

До речі, навіть у війну ПУМБ продовжує виконувати усі взяті на себе зобов'язання. В тому числі і як банк-агент Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Так, за 11 місяців 2022 року ПУМБ виплатив 706 млн українцям–вкладникам інших банків-банкротів. Як результат - 82% клієнтів-фізосіб банку протягом 11 місяців 2022 року продовжили свої депозити. Загалом, банку довіряє понад 1.7 млн клієнтів- фізичних осіб та майже 100 тис. корпоративних клієнтів.