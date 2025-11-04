ПУМБ запускає програму вдячності донорам крові

Реклама

ПУМБ у співпраці з Mastercard оголосили про запуск унікальної для України ініціативи з розвитку та підтримки донорства крові. З 1 листопада стартує Програма вдячності в застосунку ПУМБ: донори крові, які мають картку Mastercard® від ПУМБ, зможуть отримувати підвищені кешбеки від банку та небайдужих українських бізнесів, що долучилися до ініціативи. Партнерами проєкту стали профільні громадські організації ДонорUA та Агенти крові.

Проблема нестачі донорської крові особливо загострилася в Україні з початком війни. Навіть до 2022 року в країні бракувало донорів – з потрібних 33 на 1000 людей серед українців здавали кров лише 11. Після початку повномасштабного вторгнення потреба в крові стала ще більш нагальною.

Уже тоді ПУМБ, усвідомлюючи свою відповідальність перед мільйонами українців, визначив свою місію – не дати ворогу знекровити нашу країну. Відтоді банк реалізував цілу низку ініціатив на підтримку донорства та заради порятунку життів: проєкт благодійного мерчу «Ми однієї крові», донорський трак «Незалежність у нас в крові» та нещодавно запущений в партнерстві з Mastercard мобільний хаб «Теплокровні».

Запуск Програми вдячності став логічним кроком в реалізації стратегії ПУМБ як банку, що рятує життя. Ініціатива має масштабну мету – не лише збирати кров, а й залучати нових донорів і формувати культурну норму системного донорства.

Партнери ініціативи

Ініціатива ПУМБ уже об’єднала небайдужих партнерів – ГО ДонорUA та Агенти крові і провідні українські бізнеси. Одними з перших до програми долучились:

«Оксфорд Медікал», що пропонує донорам 8 % кешбеку (+5 % до стандартного кешбеку);

Аптека «Подорожник» – 6 % для донорів (+3 % до стандартного);

WOG – 5 % (+2 %);

«Фокстрот» – 10 % (+5 %);

Terra Incognita – 12 % для донорів (+2 %);

E-ZOO – 7 % (+2 %);

«Будинок Іграшок» – 7 % (+2 %);

Цей перелік розширюватиметься, адже проєкт тільки набирає обертів.

Як долучитися до програми

Отримувати подяки від ПУМБ та партнерів зможуть усі, хто має картку Мastercard® від ПУМБ, та здає кров через системи ДонорUA чи Агенти крові. Щоб стати учасником, потрібно:

Оформити картку Mastercard® від ПУМБ у застосунку (якщо така вже є – нову оформляти не потрібно).

Здати кров через систему ДонорUA або Агенти крові (або ж підтвердити минулу донацію, якщо вона відбулася протягом останнього року).

Отримати доступ до всіх подяк/підвищеного кешбеку для донорів крові в застосунку в розділі «Вигоди».

Подяки активуються автоматично після кожної донації (або з дня підтвердження минулих донацій) та діють до кінця поточного і ще весь наступний місяць. Щоб залишатись учасником програми, достатньо мати бодай одну підтверджену донацію за останній рік. Детальніше про умови та правила участі можна дізнатися за посиланням.

Скіни для карток

У застосунку ПУМБ також з’являться скіни карток, присвячені донорству крові.

Це не просто новий дизайн – це знак солідарності з тими, хто ділиться кров’ю та рятує життя. Скіни доступні не лише для учасників програми, а й для всіх, хто хоче підтримати та популяризувати культуру донорства в Україні.

ПУМБ закликає долучатися до програми всіх українців, які готові поділитися своєю кров’ю, щоб врятувати життя, та соціально відповідальні бізнеси, які готові за це подякувати. Бо що ширшою буде спільнота тих, хто підтримує донорство крові, то більше життів ми врятуємо.

Тож вливайтеся та рятуйте життя разом із ПУМБ і партнерами!

Дізнатися, де здати кров, та зареєструватися на донацію, можна на майданчиках партнерів програми: Агенти крові та ДонорUA.