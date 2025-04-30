ПУМБ запустив у мобільному застосунку скіни «Ми однієї крові», що рятують життя

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Кожен, хто встановить новий скін «Ми однієї крові» на картку у мобільному застосунку, має можливість допомогти пораненим. Команда проєкту поєднала стильний дизайн карток та соціальну відповідальність: за кожен вперше встановлений благодійний скін щомісяця банк передає 5 грн на доставку крові. 10 000 встановлених користувачами скінів забезпечать майже 1500 врятованих життів. Адже партнер банку ДонорUA організовує перевезення донорської крові до прифронтових лікарень та стабілізаційних пунктів. Одна поїздка спеціального буса, обладнаного холодильними камерами, коштує десь 50 тис. грн.

ПУМБ забезпечує ланцюжок від донації до доставки крові туди, де вона найпотрібніша. Так колись був створений соціальний проєкт «Ми однієї крові» — це мерч від українських виробників та ілюстраторів, 50 % з продажу якого передається на закупівлю кровоспинних засобів такмеду та доставку крові в гарячі точки. У межах проєкту також проходять відкриті донації крові.

Кожен новий дизайн у колекції скінів «Ми однієї крові» розповідає історію українців. «Любов варта всього» — мінімалістичні лінії від одного з найвідоміших поетів Сергія Жадана. «Етно» та «Пташка» зображують традиційні візерунки й символ свободи в сучасному стилі. «Борщ: Перемога смаку» — наша кулінарна культурна спадщина. «Квіти-ендеміки» показує природу України, яку ми зараз захищаємо. «Наша воля» — данина тим, хто тримає фронт.

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Завдяки благодійному мерчу «Ми однієї крові» вже понад 2,5 роки ПУМБ поширює культуру донорства в Україні. За цей час потреби в крові не зменшуються, тож наша місія залишається незмінною. Наразі 100 поїздок на «нуль» профінансували завдяки ініціативі «Ми однієї крові» від ПУМБ. ДонорUA доставляє кров до шпиталів Дніпра, Запоріжжя та інших прифронтових міст, або ж до точок, де її одразу перевантажують у машини військових, котрі постачають кров до стабілізаційних пунктів.

Саме тому на продовження цієї ініціативи виникли «Не просто скіни». Кожен встановлений скін для твоєї картки — це дієва поміч та знак підтримки українців, які борються за наші життя.

Завантажуй у застосунку ПУМБ скін з колекції «Ми однієї крові» — згенеруй 5 грн на доставку крові за перше завантаження. Змінюючи скіни щомісяця, щоразу ти створюєш новий донат!

Як змінити дизайн картки для Google Pay/Apple Pay: відкрийте застосунок ПУМБ ⭢ на Головній виберіть картку і натисніть на неї ⭢ ще раз натисніть на картку, щоб перейти в деталі картки ⭢ натисніть на «Дизайн картки» для Google Pay/Apple Pay ⭢ виберіть вподобаний дизайн, натиснувши на нього ⭢ Натисніть «Зберегти дизайн» ⭢ оцініть вигляд нового дизайну картки в електронному гаманці.

Серед тих, хто завантажить скін з колекції «Ми однієї крові», банк щомісяця обиратиме трьох людей, які отримають мерч-подяку — футболку, шопер тощо із символікою проєкту (умови розіграшу тут).

ПУМБ переконаний: разом ми можемо врятувати тисячі життів. Твоя оновлена картка — це твій вибір діяти!

Стеж за лічильником зібраних коштів на сторінці проєкту https://lifesavingmerch.com.ua/skins

Шукай благодійний мерч з дизайнами, які полюбилися, на https://lifesavingmerch.com.ua