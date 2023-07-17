"Пункт незламності" з наркотиками: у центрі Тернополя в комендантську годину працював ресторан (фото)

Заклад у центрі міста працював у комендантську годину.

У Тернополі у комендантську годину працював ресторан, який маскувався під "пункт незламності". Правоохоронці там провели обшуки і знайшли наркотики у відвідувачів.

Про це повідомили в поліції Тернопільської області.

До поліції неодноразово надходили скарги, що у центрі Тернополя на вулиці Січових Стрільців працює ресторан, де лунає гучна музика. Персонал та власник на зауваження не реагували.

"За словами працівників поліції, цей заклад порушував норми роботи у час карантинних обмежень, не зупинила адміністраторів і війна. Вони, ігноруючи комендантську годину, продовжували працювати, а власник позиціонував свій заклад з "пунктом незламності", - йдеться у повідомленні.

У Тернополі ресторан працював у комендантську годину / Фото: ГУ Національної поліції в Тернопільській області

У Тернополі закладам харчування дозволено працювати до 23:00. 16 липня о 23:30 поліція, отримавши судовий дозвіл, прийшла з обшуком у заклад харчування.

Там виявили 68 осіб - відвідувачі та персонал. Серед який було 13 чоловіків мобілізаційного віку.

Обшуки у ресторані в Тернополі / Фото: ГУ Національної поліції в Тернопільській області

"У ході обшуків правоохоронці вилучили ймовірно наркотичні речовини - два пакетики із канабісом, дві ампули з невідомою речовиною та таблетки синього кольору. Усе направили на експертизу, а даний факт внесли в ЄРДР згідно з частиною 2 статті 307 ККУ", - повідомили у поліції.

У Тернополі ресторан працював у комендантську годину / Фото: ГУ Національної поліції в Тернопільській області

Власник ресторану Тарас Ковальчук у Facebook заявив, що все було не зовсім так, як повідомляє поліція.

"Є певні претензії від певних осіб, які роздувають скандал довкола мене та закладу "Лисий", але все не так", - заявив він.

Власник закладу пообіцяв на пресконференції разом зі своїми юристами пояснити обставини обшуків.

Нагадаємо, це вже не перший скандал у цьому ресторані. У листопаді 2020 року власник закладу, щоб обійти коронавірусні обмеження започаткував релігійну організацію "Братство лисих", перейменувавши свої ресторани на "трапезну" та "храм".

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