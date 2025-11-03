Гребенне — Рава-Руська / © Укрінформ

Реклама

Пункт пропуску «Гребенне — Рава-Руська» на кордоні з Польщею офіційно підключено до європейської системи контролю EES, що спрощує процедуру перетину для українців та інших громадян третіх країн.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі у Telegram.

Завдяки підключенню пункту пропуску «Гребенне — Рава-Руська» усі польські КПП на кордоні з Львівською областю вже інтегровані у систему Entry/Exit System (EES). Єдиним винятком наразі лишається пункт «Долгобичув-Угринів», який працює в тестовому режимі. Його повноцінний запуск запланований на 4 листопада.

Реклама

Система EES запроваджується у країнах Європейського Союзу з метою підвищення ефективності прикордонного контролю та зміцнення безпеки. Вона передбачає, що під час першого в’їзду до ЄС громадяни третіх країн, зокрема українці, проходять розширену процедуру реєстрації. Вона включає фотографування обличчя та зняття чотирьох відбитків пальців для осіб від 12 років. Після цього дані зберігаються в єдиній базі ЄС, що дозволяє значно пришвидшити подальше перетинання кордону.

Українці можуть дізнатися більше про порядок перетину та процедури безпеки на офіційному порталі Державної прикордонної служби України.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на кордоні з Польщею можливе ускладнення руху.