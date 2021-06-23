Пункт пропуску на адмінмежі з окупованим Кримом припиняє роботу

Пункт пропуску на адмінмежі з окупованим Кримом припиняє роботу

Контрольно-пропускний пункт “Чаплинка” не працюватиме до 15 липня.

На адміністративній межі з окупованим Кримом один з пунктів пропуску тимчасово припинив свою роботу. Про це повідомили у представництві президента України в Автономній Республіці Крим.

Громадянам України, які планують поїздки в тимчасово окупований Крим, порадили для уникнення незручностей врахувати відповідну інформацію та обрати інший маршрут для подорожі. КПВВ “Чонгар” та “Каланчак” працюватимуть у штатному режимі.

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За повідомленням Державної прикордонної служби України роботу КПВВ “Чаплинка” припинено до 15 липня 2021 року.

Нагадаємо, що від 17 червня Україна послабила умови перетину адмінмежі з тимчасово окупованих територій. Скасовано ПЛР-тести і самоізоляцію.

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