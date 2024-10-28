Пункт пропуску з Молдовою припинить роботу: митниця повідомила причини і терміни

У пункті пропуску "Росошани-Бричень", що на українсько-молдовському кордоні, через роботи із налагодження мереж електропостачання, виникнуть складнощі із пропуском громадян.

Громадян України, які планують найближчим часом перетинати кордон із Молдовою через пункт пропуску "Росошани-Бричень" попередили про ускладнення процесу. 2 листопада там тимчасово буде відсутнє електропостачання через роботи із налагодження мереж електропостачання.

Про це повідомляє Державна митна служба України.

"Упродовж терміну виконання робіт, орієнтовно з 09:00 до 21:00, митний контроль громадян та митне оформлення транспортних засобів буде призупинено", – йдеться у повідомленні.

Громадян попросили врахувати дану інформацію при плануванні перетину кордону.

Тим часом ЄС відклав запровадження нової системи прикордонного контролю – Entry/Exit Scheme (EES) для громадян країн, які не є членами ЄС. Біометрична система, яка мала запрацювати 10 листопада, впроваджуватиметься поетапно.

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