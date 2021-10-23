Пункти COVID-щеплень з'являться на всіх обласних вокзалах в Україні: де і коли

Пункти COVID-щеплень з'являться на всіх обласних вокзалах в Україні: де і коли

На вокзалах зробили понад 2 тис. щеплень.

На залізничних вокзалах усіх обласних центрів запрацюють пункти вакцинації від COVID-19.

По це повідомила пресслужба "Укрзалізниці" у Telegram-каналі.

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Зазначається, що 23 жовтня, пункти COVID-щеплення відкрилися на вокзалах в Івано-Франківську та в Маріуполі. Від понеділка, 25 жовтня, такі також почнуть працювати у Херсоні, Ковелі, Кривому Розі, Нікополі, Подільську, Миколаєві, Чернівцях та Роздільному.

До слова, пункти вакцинації вже є на залізничних вокзалах Києва (два пункти), Львова, Харкова, Одеси, Дніпра, Ніжина, Коростеня, Рівного, Хмельницького та Ужгорода. Станом на ранок 23 жовтня там зроблено понад дві тисячі щеплень.

Крім того, на десятьох залізничних вокзалах цілодобово працюють пункти експрес-тестування на COVID-19: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Мукачево, Кривий Ріг, Вінниця та Полтава (станція Полтава-Київська).

На таких пунктах невакциновані пасажири можуть зробити експрес-тест. Якщо він буде негативним, то це буде підставою для того, аби вони могли сісти до потяга. Коштує послуга 350 грн. Зазначається, що протягом двох днів було зроблено понад чотири тисяч тестів.

Як повідомлялося, від четверга, 21 жовтня, набули чинності нові правила пасажирських перевезень. Для кожної карантинної зони визначено необхідний перелік документів, які повинні мати і водії, і пасажири задля поїздок між регіонами України. Перелік цих документів доступний за посиланням.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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