За задумом посадовців, "Пункти незламності" на колесах у випадку блекауту курсуватимуть Кременчуком. Вони приїжджатимуть до віддалених районів.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

"Пункти незламності" на колесах допомагатимуть літнім людям та недужим, яким тяжко дістатися до стаціонарних пунктів обігріву. Тож підзарядити телефони, зігрітися гарячим чаєм та перекусити деякі жителі міста зможуть просто біля власних будинків.

"Незламомобілі" також транслюватимуть сигнали повітряноі тривоги. Зараз у місті вже чотири такі машини. А незабаром їх стане більше. Задля цього переоснащують рятувальні машини, які передали місту країни-партнери.

"В них будуть генератори, в них буде необхідне обладнання для поточного ремонту комунікацій та надання допомоги кременчужанам. Ці машини будуть їздити містом, забезпечувати стаціонарні "Пункти незламності" усім необхідним, підвозити паливо", - розповів міський голова Кременчука Віталій Малецький.

Додамо, що у Тернопільській області матір з дитиною не пустили до пункту обігріву. Їй заявили, що "вони нічого не знають" про роботу такого.

Раніше редактори ТСН.ua розповідали, як підключити роутер до повербанка.

Читайте також: