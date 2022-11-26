"Пункти незламності" в Україні: як знайти найближче місце зі зв'язком, Інтернетом та світлом

При значній перерві в електропостачанні активується робота "Пунктів незламності", яких наразі в Україні налічується понад чотири тисячі. Там є електрика, мобільний звʼязок та Інтернет, тепло, вода, аптечка.

23 листопада Росія завдала чергового масованого удару по інфраструктурі України. Без світла опинилася більша частина країни. Після цього понад 4000 "Пунктів незламності" запрацювали по всій Україні – де можна зігрітися, зарядити телефони та відшукати Інтернет. Роль "Пунктів незламності", окрім спеціально облаштованих наметів ДСНС, виконують спеціально облаштовані місця в урядових будівлях, дитячих садках і школах та інших громадських місцях.

Блекаут, який українців пережили напередодні, навряд чи останній, попереду - довга зима, тому "Пункти незламності" ставатимуть лише популярнішими.

ТСН.ua зібрав всі адреси "Пунктів незламності" в регіонах України

На Київщині відкрились вже 259 "Пунктів незламності". Адреси найближчих пунктів можете дізнатися на офіційних сторінках Київської ОВА, органів місцевої влади та на сайті "Пункти незламності".

На Київщині підготували 754 пункти обігріву, які облаштували у кожній громаді області. Вони працюватимуть, коли температура повітря знизиться, а також під час можливих відключень електроенергії та опалення. Пункти обігріву будуть стаціонарні та мобільні.

З'явилася інтерактивна карта пунктів обігріву, які створені у Київській області. На карті позначені пункти в усіх семи районах області.

які створені у Київській області. На карті позначені пункти в усіх семи районах області. У Києві запустили інтерактивну мапу закладів, в яких є електроенергія та Інтернет. На мапі зібрані кафе, ресторани й коворкінги, які мають генератор чи укриття (або ж усе разом). Подивитись її можна тут. Мапа постійно оновлюється, також можна пропонувати такий заклад, аби його додали до переліку.

Де шукати "Пункти незламності" в Одесі: список

В Одеській міській раді оприлюднили список "Пунктів незламності" міста, де можна зарядити пристрої та підключитися до Інтернету.

В Одеській області в підрозділах поліції та поліцейських станціях облаштували пункти обігріву.

В пунктах є електроенергія, Інтернет та тепло. Як повідомили в поліції, прийти, аби зігрітися та зарядити мобільні пристрої, можуть всі, хто цього потребує.

Відділки поліції працюють цілодобово, а поліцейські станції — від 09:00 до 18:00. Також поліцейські просять не забувати дотримуватися комендантської години. Якщо ж людині потрібна допомога після 23:00, то можна зателефонувати на спецлінію "102".

На Дніпропетровщині запрацювали "Пункти незламності". Наразі їх понад 200. У пунктах є світлом, тепло та вода. Також вони облаштовані ліжками, щоб можна було відпочити та дитячим куточком з розмальовками.

У Львівській онлайнкарті, на якій можна знайти місця із генераторами та укриттями, вже 225 локацій. На мапі жителі Львова можуть подивитися, де можна зарядити ґаджети, якщо вдома чи офісі немає електроенергії, та які заклади працюють під час повітряної тривоги в укритті.

Адреси пунктів на сайті nezlamnist.gov.ua.

Знайти найближчий пункт незламності можна тут. Дані на карті постійно оновлюються. Оголошення з адресами також вивішуватимуть у населених пунктах.

На Вінниччині облаштували 193 "Пункти незламності". У пунктах люди зможуть зігрітися, зарядити мобільні телефони, отримати питну воду, чай, печиво, доступ до Мережі й інформації про події, що відбуваються у країні та світі. Щоб кожен міг знайти для себе найближчий, створили спеціальний сайт із мапою.

У разі відсутності світла, вінничани зможуть зігрітися, зарядити телефон у найближчих відділах поліції.

У Волинській області розгорнули 117 "Пунктів незламності" на базі дитячих садків, шкіл, міських, селищних, сільських рад та мобільних пунктів Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Кількість цих пунктів в області будуть збільшувати. Дізнатися їхні локації можна за посиланням. Окрім рятувальних наметів, на інтерактивній карті можна знайти найближчі АЗС, аптеки і магазини, які працюватимуть на генераторах.

"У разі аварійного відключення електроенергії на понад 24 години, пункти стануть острівком безпеки, стабільності, тепла та нашої єдності, які функціонуватимуть цілодобово і безкоштовно для тимчасового перебування", – сказав очільник ОВА Юрій Погуляйко.

У Донецькій області відкрили 117 "Пунктів незламності". Вони працюють цілодобово. Згодом їх кількість збільшиться до 158.

У більшості пунктів не передбачене харчування, лише питна вода, гарячі напої — чай або кава, печиво. Але кожна громада облаштовує локації в залежності від потреб і можливостей.

Адреси пунктів не публікуються у відкритому доступі, немає їх і на загальній мапі. Обласна адміністрація ухвалила таке рішення з міркувань безпеки.

У Житомирській області запрацювали "Пункти незламності" – спеціально обладнані місця, де житомиряни можуть зігрітися та зарядити мобільні телефони. Наразі їх 330, понад 30 з них – у Житомирі.

Очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко у своєму Telegram написав, що кожен з таких пунктів забезпечений генератором.

"Це дозволяє у разі довготривалої відсутності світла зарядити свої телефони чи ґаджети. Також до пунктів підводять інтернет-зв’язок. Тут можна зігрітися і попити гарячого чаю або кави. На пунктах працюють медики, є представники поліції та ДСНС", – написав Віталій Бунечко.

У Житомирі працюють понад 30 "Пунктів незламності". Список по мікрорайонах:

Богунія

ліцей №27, ліцей №5, відділення банку проспект Миру 21, ліцей №15, відділення банку по вулиці Перемоги 99. КП "Зеленбуд" по провулку Кавалерійський,13. АЗС "ОККО" по проспекту Незалежності, 10.

Крошня

ПриватБанк на вулиці Покровській 125, ліцей №16

Мальованка

Управління ДСНС по вулиці Героїв Пожежних 67, ліцей №4

Корбутівка

"Житомирська політехніка", ліцей №32

Центр

Дитсадок №7, відділення банку на майдані Соборному, 5, Житомирський професійний політехнічний ліцей, Житомирська міська рада, Будівельний коледж по вулиці Степана Бандери, 6, відділення ПриватБанку на вулиці Кочерги, 6, Міський палац культури на вулиці Святослава Ріхтера, 12. ДСНС на вулиці Святослава Ріхтера, 33. Житомирська обласна військова адміністрація, дитсадок №10 на Грушевського. ДСНС на вулиці Східна, 76.

Район залізничного вокзалу

провулок Іподромний 15 "Центр обліку бездомних осіб", Залізничний вокзал, АЗС KLO по вулиці Параджанова, АЗС Київське шосе 44-а.

Польова

Прозорий офіс, ДСНС на площі Польовій,8, ліцей №22, ДНЗ на вулиці Корольова, 132.

Вереси

Приміщення старости села Вереси: село Вереси, вул. Шевченка, 1.

"Пункти незламності "в Закарпатській області: перелік адрес

У Закарпатській області розгорнули 153 "Пункти незламності". Закарпатська ОВА на Facеbook-сторінці оприлюднила адреси їх розташування.

"У "Пунктах незламності" є доступ до електромережі й Інтернету, питна вода, гаряча їжа та напої, аптечки першої медичної допомоги тощо. До розгортання мережі осередків також долучаються місцеві підприємці й організації. Облаштувати ПН у своєму приміщенні може кожен охочий", — йдеться у повідомленні.

Перелік адрес за посиланнями:

"Пункти незламності" на Харківщині: інтерактивна карта

На Харківщині почали роботу "Пункти незламності" — місця, куди люди можуть прийти під час тривалого відключення світла. Адреси "Пунктів незламності" можна знайти на інтерактивній мапі.

"Окрім подачі електроенергії, передбачається наявність: тепла, води, місць для відпочинку, аптечок, речей необхідних для мам та маленьких дітей. У перспективі усі пункти мають бути об'єднані в мережу системами супутникового зв'язку Starlink", — повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Кіровоградській області облаштовують 321 "Пункт незламності". Там можна підзарядити телефон і зігрітися. Пункт, що облаштували біля ринку "Колгоспний" – найбільший в місті. Тут встановили три намети. Перший – для психологічного розвантаження, у другому можна зарядити телефон, у третьому – випити чаю.

В Україні працює спеціальний сайт, на якому оприлюднено мапу таких пунктів по всій країні. Вона постійно оновлюється.

"Пункти незламності" в Миколаєві: де розташовані

У Миколаєві від 23 листопада почали працювати "Пункти незламності". У разі тривалого аварійного відключення електроенергії у пунктах люди можуть підзарядити ґаджети, скористатися Інтернетом чи зігрітися.

Адреси локацій опублікував міський голова Олександр Сєнкевич:

Заводський район

Трамвайне депо, вул. Андреєва-Палагнюка, 17

Ліцей № 55, вул. Лазурна, 48

Школа №39, вул. Нікольська, 6

Інгульський район

Муніципальний академічний коледж, вул. Маршала Василевського, 55-Б

ДНЗ №71, вул. Чайковського, 16

Школа №20, вул. Космонавтів, 70

Гімназія №27, вул. О. Янати, 70

Корабельний район

Гімназія № 29, вул.Сагайдачного, 124

Ліцей №40, вул. Металургів, 97/1

Центральний район

Школа № 61, вул. О.Матросова, 2

Класичний ліцей, пров. Парусний, 3

Школа №12, вул. 1-ша Екіпажна, 2

Дитячий садок №1, вул. Архітектора Старова 6-Г

Графік роботи: від 09:00 до 21:00

Два пункти в Миколаєві облаштувало Головне управління ДСНС:

вул. Кузнецька, 201

вул. Привільна, 136-б

Також "Пункти незламності" облаштувала Миколаївська обласна організація Червоного Хреста:

дитячий садок №47, просп. Миру, 13 (цілодобово)

Як і де у Хмельницькому працюють "Пункти незламності"

11 стаціонарних "Пунктів незламності" запрацювали у Хмельницькому. Роботу розпочали також мобільні пункти. Адреси пунктів обігріві внесли до мапи.

"Пункти незламності" у Полтаві: де працюють

В обласному центрі 24 листопада працюють 16 "Пунктів незламності", які розміщені у закладах освіти. У цих пунктах можна, зокрема, підзарядити телефони та павербанки.

"Пункти незламності" на Рівненщині

На Рівненщині почали відкривати "Пункти незламності", загалом в області таких буде майже півтори сотні. Перелік можна переглянути тут.

Адреси пунктів:

Вул. Шевченка,119 (школа 25)

Вул. Велика, 2-а (ЗДО 56)

Вул. Олени Пчілки, 12 (ЗДО 47)

Вул. Танкістів, 1 (ЗДО 35)

Вул. Курчатова, 8/9 (Ліцей 32)

Вул. Стешенка, 4 (ЗДО 58)

Вул. Шевченка, 14 (Ліцей 1)

Вул. Шевченка, 19 (школа 4)

Вул. Кукоби, 25 (школа 20)

Бульвар Щепотьєва, 16 (школа 16)

Бульвар Б.Хмельницького, 20 (школа 37)

Бульвар Б.Хмельницького, 15 (ліцей 17)

Вул. Івана Мазепи, 8 (школа 19)

Вул. Алмазна, 1 (школа 29)

Вул. Маршала Бірюзова, 64 (школа 11)

Вул. Гната Хоткевича, 8 (ЗДО 12)

Станом на 24 листопада у Запоріжжі запрацювали 34 стаціонарних та мобільних "Пункти незламності", повідомив в.о. міського голови Анатолій Куртєв.

Він оприлюднив перелік, де вказані як пункти, організовані міською владою, так і пункти, організовані обласною владою та ДСНС.

"Пункти незламності": як знайти на Тернопільщині

На Тернопільщині розгорнули 101 "Пункт незламності". Вони забезпечені водою, продуктами, медикаментами й речами першої необхідності. Електроенергія подається від встановлених генераторів. Знайти найближчий для себе пункт можна на сайті nezlamnist.gov.ua.

На території усієї Черкащини розпочали роботу цілодобові "Пункти незламності". Люди можуть допомогти знайти найближчу аптеку, що працюють, чи найближче укриття. Працюють пункти цілодобово.

Де в Чернівцях та області шукати "Пункти незламності": адреси

У Чернівецькій області запрацювали "Пункти незламності". У них можна зігрітися, зарядити телефон, скористатися Інтернетом та випити чаю.

Перелік пунктів оприлюднили на сайті Чернівецької ОВА.

Відділення банків, які працюють під час відключень світла

Нацбанк України на випадок тривалої відсутності електропостачання визначив перелік із 760 чергових відділень системно важливих банків, які надаватимуть послуги клієнтам навіть за тривалої відсутності світла.

Відділення розташовані в Києві та у 275 населених пунктах 22 областей, які надаватимуть клієнтам фінансові послуги, зазначили в НБУ.

До речі, через кризову ситуацію в енергетиці, яка спричинила підвищений попит на готівку та проблеми з функціонуванням банкоматних мереж на певних територіях, ПриватТанк та "Ощадбанк" встановили єдині ліміти на зняття грошей у банкоматах для своїх клієнтів та карток інших українських банків.

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