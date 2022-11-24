Пункти пропуску на кордоні з Румунією та Угорщиною не працюють: що трапилося

У Держприкордонслужбі повідомили, що пункти пропуску на кордоні з Угорщиною та Румунією наразі не працюють.

Сьогодні, 24 листопада, було призупинено оформлення осіб та транспортних засобів у декількох пунктах пропуску на кордоні з Угорщиною та Румунією через відсутність електроживлення.

Про це повідомляє управління Держприкордонслужби України - Західний кордон.

Зокрема, призупинено оформлення осіб та транспортних засобів в пункті пропуску "Солотвино", що на кордоні з Румунією та пунктах пропуску "Косино" і "Дзвінкове" на кордоні з Угорщиною.

"Просимо врахувати дану інформацію під час планування закордонних поїздок та, по можливості, обирати інші пункти пропуску для перетину кордону", – йдеться у повідомленні.

Також через відсутність електроенергії на кордоні з Молдовою не працюють пункти пропуску.

Нагадаємо, що Рівненська, Південноукраїнська та Хмельницька АЕС призупинили роботу через ракетні обстріли РФ. Ч ерез ракетний тероризим Росії була зупинена робота одного з чотирьох енергоблоків Рівненської АЕС - електростанція втратила підключення до однієї з ліній електропередач напругою 750 кВ. У результаті АЕС знизила потужність, а один із чотирьох її блоків автоматично відключився.

Наразі в Україні тривають заживлення областей після масштабної ракетної атаки РФ на енергосистему країни.

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