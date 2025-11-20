"Мирний план" Трампа: народний депутат України розкрив деталі 28 пунктів (фото)

Дональд Трамп / © Associated Press

Народний депутат Олексій Гончаренко опублікував деталі ймовірного «мирного плану із 28-пунктів», який, за повідомленнями ЗМІ, розробляється в колах, наближених до адміністрації Дональда Трампа.

Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.

28 пунктів мирного плану США, які опублікував нардеп / © Telegram/Олексій Гончаренко

Згідно з оприлюдненими даними, план охоплює дев’ять ключових блоків: від безпеки до внутрішньополітичних процесів в Україні та ролі Росії у світовій системі.

1. Безпека та політичний статус України

План передбачає гарантії безпеки для України від США, проте з низкою жорстких умов. Ключові положення:

Підтверджується суверенітет України.

Між Росією, Україною та Європою буде укладено повну та всеосяжну угоду про ненапад. Усі неоднозначності останніх 30 років вважатимуться врегульованими.

Очікується, що Росія не вторгатиметься до сусідніх країн, а НАТО не буде розширюватися надалі.

Україна має закріпити в Конституції позаблоковість і відмову від членства в НАТО. Альянс зі свого боку має підтвердити, що Україна ніколи не стане його членом.

Обмежується чисельність Збройних сил України (600 000 осіб).

Україна залишається без’ядерною державою.

Гарантія США: США отримають компенсацію за гарантію. Якщо Україна вторгнеться до Росії, вона втратить гарантію. Якщо РФ вторгнеться до України, крім рішучої скоординованої військової відповіді будуть відновлені всі глобальні санкції, визнання нової території та всі інші переваги цієї угоди будуть скасовані. Якщо Україна без причини випустить ракету по Москві або Санкт-Петербургу, гарантія безпеки вважатиметься недійсною.

Україна має право на членство в ЄС та отримає короткостроковий преференційний доступ на європейський ринок, Поки це питання розглядається.

2. Територіальні питання — фіксація окупації

Найбільш суперечливий блок стосується територіальних змін, які фактично визнають низку окупаційних завоювань Росії:

Визнання окупації — Крим, а також окуповані частини Донецької та Луганської областей визнаються де-факто російськими.

«Замороження» лінії зіткнення — території Херсонської та Запорізької областей «заморожуються» на поточній лінії зіткнення.

Буферна зона — частина територій стає демілітаризованою буферною зоною, яка де-факто контролюватиметься РФ.

Зобов’язання — обидві сторони зобов’язуються не змінювати кордони силою.

3. Військові домовленості

План включає заходи з деескалації та співпраці:

НАТО не розміщує війська в Україні.

Винищувачі НАТО розміщуються в Польщі.

Започатковується діалог щодо безпеки між США, НАТО та РФ, створення американо-російської робочої групи.

РФ юридично фіксує політику ненападу на Україну та Європу.

4. Економічний блок і відбудова України

Цей розділ передбачає значні фінансові ресурси на відбудову України:

США та Європа запускають великий інвестиційний пакет.

100 млрд дол. заморожених російських активів спрямовуються на відновлення України. Водночас США отримують 50% прибутку.

Європа додає ще 100 млрд дол.

Інші заморожені російські активи підуть на спільні американо-російські проєкти.

Створення Фонду розвитку України, інвестиції в інфраструктуру, ресурси, технології.

5. Росія у світовій системі

План передбачає поступове повернення Росії до міжнародної системи:

Поступове зняття міжнародних санкцій.

Повернення РФ до формату G8.

Започаткування довгострокової економічної співпраці між США та РФ.

Інші ключові пункти

Обмін полоненими за формулою «всі за всіх», повернення цивільних і дітей, гуманітарні програми.

Запорізька АЕС має бути запущена під наглядом МАГАТЕ, а електрика розподіляється порівну ( 50/50 ) між Україною та РФ.

Вибори мають відбутися через 100 днів після підписання угоди. Передбачається повна амністія всім учасникам війни.

Угода юридично обов’язкова. Контроль здійснює «Рада миру» під керівництвом Дональда Трампа. Порушення умов тягне за собою санкції. Після підписання угоди передбачається негайне припинення вогню та відведення військ.

Росія не перешкоджатиме використанню Україною річки Дніпро для комерційної діяльності, і будуть досягнуті домовленості про вільне транспортування зерна Чорним морем.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив секретареві армії США Дену Дрісколлу про готовність Києва вести переговори щодо нового мирного плану адміністрації Дональда Трампа.

Також повідомлялося, що тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс заявила, що Сполучені Штати відчувають «великий імпульс» у просуванні до закінчення війни між Україною та Росією. Вона наголосила на безпрецедентній дипломатичній активності, яка відбулася в останні дні.

Сполучені Штати Америки запровадили «агресивний таймінг» для просування мирного врегулювання між Україною та Росією. Високопоставлений американський чиновник, який побажав залишитися неназваним, пояснив, що цей темп диктується бажанням президента Трампа якнайшвидше припинити війну, а також критичними обставинами в Україні.